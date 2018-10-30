Ünlü müzisyen Pharrell Williams’tan Trump’a yasak

WOWZA. Check out this cease and desist sent by Pharrell Williams to Donald Trump for using “Happy” on “the day of the mass murder of 11 human beings,” as the letter puts it. pic.twitter.com/Mst83Vp0kO— Eriq Gardner (@eriqgardner) October 29, 2018
USA Today'in ulaştığı mektupta, sanatçının avukatı Howard King, yaşanan saldırı sonrası ‘Happy' isimli şarkının çalınmasına tepki göstererek, "Akıl hastası bir milliyetçi tarafından 11 kişinin katledildiği gün, siz (Trump) Indiana'da politik bir etkinlikte kalabalığa onun (Williams) ‘Happy' isimli şarkısını çaldınız" ifadesine yer verdi.
Pharrell Williams hits out at Donald Trump for playing 'Happy' just hours after synagogue massacre https://t.co/TXtJzuxOzE pic.twitter.com/J5aiPcZjIr— NME (@NME) October 30, 2018
'TELİF HAKKI VE TİCARİ MARKA HAKLARININ İHLALİ SÖZ KONUSU'
'CUMARTESİ GÜNÜ YAŞANAN TRAJEDİDE MUTLU OLUNACAK BİR ŞEY YOK'
Şarkının müvekkilinin rızası olmadan kullanıldığını vurgulayan King, " Cumartesi günü ülkenin maruz kaldığı trajedide ‘Mutlu' olunacak bir şey yok ve şarkıyı bu amaçla kullanılmanıza izin verilmedi" dedi.
Mektupta yer alan ifadelere göre, Williams'ın, Trump'a gelecekteki etkinliklerinde kendi şarkılarını kullanmasına izin vermeyeceği belirtiliyor.
Queen, REM ve the estate of Prince gibi müzik grupları da şarkılarının Trump tarafından izinsiz kullanılması sonrasında konuyla ilgili rahatsızlıklarını dile getirmişlerdi.
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