Apple'dan yeni Mac ve iPad modelleri için lansman

Tüm Macbook Air'ler Retina Displaye sahip olacağı belirtilirken, Retina Display ekranında 4 milyon pixel bulunacağı ve ekran kenardan kenara olacağı aktarıldı.
YENİ AİR'A TOUCHID ÖZELLİĞİ
Apple just introduced an all new MacBook Air, which comes with a 13.3-inch, edge-to-edge retina display. pic.twitter.com/5YCv4gCVSQ— CNBC (@CNBC) October 30, 2018
MacBook Air'e gelen yeni özelliklerden biri de TouchID oldu.
Ayrıca, yeni Air'lar 8.nesil i5 işlemci ile gelecek ve 16 GB'a kadar RAM desteği sağlanmış olduğu belirtildi.
Yeni Air eski kasaya göre %17 daha küçük ve %10 daha ince olduğu ve 1.25 gram ağırlığa sahip olduğu aktarıldı.
YENİ GÜNCELLEMELER GELMESİ BEKLENİYOR
Öte yandan Apple'in lansman kapsamında, şirketin birçok ürün grubunda güncellemelerine yer vermesi bekleniyor.
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