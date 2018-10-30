Apple'dan yeni Mac ve iPad modelleri için lansman

Apple'ın, ABD'nin New York kentinde düzenlediği lansmanda, yeni MacBook ve iPad modellerinin tanımıtını ve Apple ürünlerine gelmesi beklenen yeni güncelleştirmeleri tanıtması bekleniyor.

© REUTERS / Murad Sezer Apple`dan milyonlarca dolarlık yeni girişim

Türkiye saati ile 17.00'de başlayan lansmanda, ilk olarak merakla beklenen ürünlerden MacBook Air'ın tanıtımını yapıldı.

Tüm Macbook Air'ler Retina Displaye sahip olacağı belirtilirken, Retina Display ekranında 4 milyon pixel bulunacağı ve ekran kenardan kenara olacağı aktarıldı.

YENİ AİR'A TOUCHID ÖZELLİĞİ

Apple just introduced an all new MacBook Air, which comes with a 13.3-inch, edge-to-edge retina display. pic.twitter.com/5YCv4gCVSQ — CNBC (@CNBC) October 30, 2018

​MacBook Air'e gelen yeni özelliklerden biri de TouchID oldu.

Ayrıca, yeni Air'lar 8.nesil i5 işlemci ile gelecek ve 16 GB'a kadar RAM desteği sağlanmış olduğu belirtildi.

Yeni Air eski kasaya göre %17 daha küçük ve %10 daha ince olduğu ve 1.25 gram ağırlığa sahip olduğu aktarıldı.

YENİ GÜNCELLEMELER GELMESİ BEKLENİYOR

© Fotoğraf : Associated Press/Apple Apple, üç yeni iPhone modelini tanıttı

Apple geçtiğimiz ay yeni iPhone modellerini tanıtmıştı. Bu ayki etkinlik ise firmanın diğer ürünlerine yönelmiş vaziyette olup, lansmanın yıldızlarının yeni MacMini ve MacBook Pro modelleri olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Apple'in lansman kapsamında, şirketin birçok ürün grubunda güncellemelerine yer vermesi bekleniyor.