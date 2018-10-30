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18:07 30 Ekim 2018
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    Yeni MacBook Air

    Apple'dan yeni Mac ve iPad modelleri için lansman

    © REUTERS / SHANNON STAPLETON
    ABD
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    Apple'ın, ABD'nin New York kentinde düzenlediği lansmanda, yeni MacBook ve iPad modellerinin tanımıtını ve Apple ürünlerine gelmesi beklenen yeni güncelleştirmeleri tanıtması bekleniyor.

    Apple
    © REUTERS / Murad Sezer
    Apple`dan milyonlarca dolarlık yeni girişim
    Türkiye saati ile 17.00'de başlayan lansmanda, ilk olarak merakla beklenen ürünlerden MacBook Air'ın tanıtımını yapıldı.

    Tüm Macbook Air'ler Retina Displaye sahip olacağı belirtilirken, Retina Display ekranında 4 milyon pixel bulunacağı ve ekran kenardan kenara olacağı aktarıldı.

    YENİ AİR'A TOUCHID ÖZELLİĞİ

    ​MacBook Air'e gelen yeni özelliklerden biri de TouchID oldu.

    Ayrıca, yeni Air'lar 8.nesil i5 işlemci ile gelecek ve 16 GB'a kadar RAM desteği sağlanmış olduğu belirtildi.

    Yeni Air eski kasaya göre %17 daha küçük ve %10 daha ince olduğu ve 1.25 gram ağırlığa sahip olduğu aktarıldı.

    YENİ GÜNCELLEMELER GELMESİ BEKLENİYOR

    Apple’dan üç yeni iPhone modeli tanıtımı
    © Fotoğraf : Associated Press/Apple
    Apple, üç yeni iPhone modelini tanıttı
    Apple geçtiğimiz ay yeni iPhone modellerini tanıtmıştı. Bu ayki etkinlik ise firmanın diğer ürünlerine yönelmiş vaziyette olup, lansmanın yıldızlarının yeni MacMini ve MacBook Pro modelleri olacağı tahmin ediliyor.

    Öte yandan Apple'in lansman kapsamında, şirketin birçok ürün grubunda güncellemelerine yer vermesi bekleniyor.

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    Etiketler:
    Apple'dan MacBook ve iPad lansmanı, Apple, Tim Cook, ABD
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