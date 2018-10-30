Clinton'dan iki siyah siyasetçiyi birbirine karıştıran gazeteciye: Biliyorum, hepsi birbirine benziyor

ABD Başkanı Donald Trump ırkçılık suçlamalarının odağındayken, kendisini her alanda Trump'ın antitezi olarak sunan Hillary Clinton en klişe ırkçı esprilerden birine tenezzül etti.

Eski first lady, dışişleri bakanı ve 2016 başkanlık seçiminde Trump'ın Demokrat Partili rakibi olan Hillary Clinton, New York'ta Recode haber sitesinden Kara Swisher'ın moderatörlüğünde bir soru cevap seansına çıktı.

Swisher'ın 6 Kasım'daki Kongre seçimleri sürecinde Demokratik Partili bir siyasetçinin Cumhuriyetçi Partililere atıfla 'ahlaken düştüklerinde bir tekme de sen atıp işlerini bitireceksin' manasında sözlerini hatırlattı.

© Fotoğraf : YouTube Hillary Clinton, kanıtlanamamış iddia olarak kalan ABD seçimlerine Rus müdahalesini 11 Eylül saldırılarıyla eş tuttu

Gazeteci, Clinton'a, "(New Jersey Senatörü) Cory Booker'un böyle bir şey söylemesine ne diyorsun" diye sordu.

Demokratların ağır topu, "Aslında bunu söyleyen (eski Adalet Bakanı) Eric Holder'dı" diye düzeltti.

Swisher'ın "Ah, Eric Holder mıydı, özür dilerim" demesi üzerine, Clinton, beyaz ırktan olmayanlar için söylenen ve ırkçılık olarak kabul edilen söz üzerinden espri yapmaya çalıştı:

"Biliyorum, hepsi birbirine benziyor."

Wow. Hillary tries to crack joke after Moderator confuses Eric Holder and Cory Booker: “I know they all look alike” pic.twitter.com/K1BpdShf8k #maga — Matt Batzel (@MattBatzel) October 29, 2018

Gazetecinin ilk tepkisi "Hayır, benzemiyorlar" oldu, ama salondan yükselen kahkahalar üzerine Clinton'a "Aferin sana" diye takıldı.

Zira bunun öncesinde ikili arasında politik doğruculuk sohbeti geçmişti.

Politik doğruculuğun Demokrat Parti'ye zarar verip vermediği sorusu üzerine, Clinton şu yanıtı vermişti:

"Genelde politik doğruculuk dedikleri aslında kibarlıktır. Etrafta insanlara hakeret ederek dolaşmak istemem. Her şeyi, herkesi kalın bir fırçayla boyamak istemem, 'her göçmen budur, her Afro Amerikalı şudur, her farklı inançtan kişi şöyledir' demek istemem, bu çocukluk olur."

Ama hemen ardından giriştiği espriyle politik doğruculukla ilgili ironi yapmaya çalıştıysa bile herkese "bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtti. Sosyal medyadan "Bu şaka değil" diyen ve ırkçılıkla suçlayan tepkiler topladı.

Hillary Clinton corrects interviewer who mixed-up black politicians Eric Holder and Cory Booker by saying, "I know they all look alike"



Seriously.



No, seriously.



Watch.



Then Hillary Clinton laughs hysterically at her own racist comment.



No joke.https://t.co/FnNh4tLOcP pic.twitter.com/8DlJpK3bhc — Benny (@bennyjohnson) October 29, 2018

Her halükarda ten renginden başka şeyler görebilenler için Cory Booker ile Eric Holder'ın birbirlerine söylediklerini söylemek zor.