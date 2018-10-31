ABD'den İran'a yaptırım açıklaması

© REUTERS / David Mdzinarishvili İran: ABD yaptırım bağımlısı oldu

ABD Dışişleri Bakanlığı, 4 Kasım'da devreye girecek İran yaptırımlarına ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yayımladı.

Bakanlık, açıklamasında, "Yaptırımların yürürlüğe girmesine 6 gün kala, işte İran rejiminin normal bir devlet gibi faaliyet göstermesi için gereken 6. şart: İran rejimi Irak hükümetinin egemenliğine saygı göstermeli ve Şii milislerin silah bırakması, terhisi ve yeniden entegre olmasına izin vermelidir" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, İran yaptırımları kapsamında Tahran yönetimine 12 şart sunmuş, bu şartlar yerine getirilmediği sürece yaptırımların belirlenen zamanda devreye gireceğini belirtmişti.