Pompeo'dan 'Yemen'de ateşkes' çağrısı

Bakan Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'de 2014'ten bu yana devam eden çatışmanın bitirilmesi ve barış görüşmelerinin başlaması gerektiğini vurguladı.
The U.S. calls on all parties to support UN Special Envoy Griffiths in finding a peaceful solution to the conflict in #Yemen. It is time to end this conflict, replace conflict with compromise, and allow the Yemeni people to heal through peace and reconstruction. pic.twitter.com/JX1Z5L4mei— Heather Nauert (@statedeptspox) October 31, 2018
'BAĞIMSIZ GÖRÜÜŞMELER BAŞLAMALI'
Öte yandan Pompeo, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun da Yemen'deki tüm sivil bölgeleri bombalamayı durdurması gerektiğini belirtti.
Pompeo, "Bu kasım ayında, çatışmanın temel sorunlarını ele alınmasına yönelik güven artırıcı önlemler uygulanması, sınırların askerden arındırılması ve uluslararası gözlem altında bütün büyük silahların yok edilmesi için BM Yemen Özel Temsilcisi liderliğinde üçüncü bir ülkede yapılmak üzere bağımsız görüşmeler başlamalı" değerlendirmesini yaptı.
ABD Savunma Bakanı James Mattis de ABD Barış Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, Yemen'de 30 gün içinde ateşkes sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması çağrısında bulunmuştu.
CENEVRE GÖRÜŞMELERİ SONUÇSUZ KALDI
Husilerin (Şii Ensarullah Hareketi) tüm çabalara rağmen katılımının sağlanamadığı İsviçre'nin Cenevre kentinde 6 Eylül'de başlayan Yemen konulu istişare toplantıları başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Husileri Cenevre'ye getirebilmek için tüm seçenekleri, alternatifleri ve çabayı gösterdiklerini ifade etmişti.
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