Pentagon'dan Erdoğan'ın 'Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıkları tamamlandı' sözleriyle ilgili açıklama: Temas halindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda 'kapsamlı ve etkili' bir operasyonun hazırlıkları tamamlandı" açıklamasının ardından Pentagon Sözcüsü Sean Robertson hem Türkiye hem de YPG’nin öncülük ettiği DSG’yle temas halinde olduklarını söyledi.

© AA / Özge Elif Kızıl Erdoğan: Fırat'ın doğusunda daha kapsamlı operasyonlar yapacağız

Robertson konuyla ilgili Sputnik'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik planlı operasyon hakkındaki açıklamalarının farkındayız. Gerginliği azaltmak amacıyla Türkiye ve Demokratik Suriye Güçleri'yle (DSG) temas halindeyiz."

‘TÜM TARAFARLAR GERİLİMİ TIRMANDIRMAKTAN KAÇINMALI'

Türkiye'nin NATO müttefiki ve IŞİD'e karşı mücadele eden uluslararası koalisyonun kilit bir ortağı olduğunu, Türkiye'nin sınır güvenliğine tam bağlı olduklarını vurgulayan Robertson, "Tüm tarafları gerilimi tırmandırmadan kaçınmaya ve en önemli görev olan IŞİD'in yenilgiye uğratılmasına odaklanmaya teşvik ediyoruz" diye ekledi.

‘MENBİÇ'TEKİ ORTAK DEVRİYELER, İLERİYE DÖNÜK ÖNEMLİ BİR ADIM'

Öte yandan Robertson, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompoe ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında varılan Menbiç yol haritasının uygulanmasına bağlı olduklarının da altını çizdi.

Yol haritasına göre, Fırat'ın batısında bulunan Menbiç'te yakın bir zamanda Türkiye ve ABD'nin ortak devriyelerin başlaması bekleniyor. Robertson, "ABD ve Türk askeri, bu kritik görev için yan yana aktif bir şekilde eğitildi ve biz bu devriyelerin Menbiç'in yol haritasında ileriye dönük önemli bir adım olacağından eminiz" dedi.

‘DSG'YLE YAKIN BİR BİÇİMDE ÇALIŞIYORUZ'

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DSG'nin hala IŞİD'e karşı yürütülen mücadeleye bağlı bir ortak olduğunun altını çizen Pentagon Sözcüsü, "IŞİD'e karşı savaş daha bitmedi ve bu savaş hala çok zor. Orta Fırat Nehri Vadisi'nde IŞİD'e karşı operasyonların ortasında bulunan DSG'yle yakın biçimde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

‘PKK'NIN TEHDİTLERİNE KARŞI ZATEN TÜRKİYE'YLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ'

ABD'li yetkililerin, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını ciddiye aldığını da söyleyen Robertson, "Bir NATO müttefiki ve IŞİD ve diğer terör örgütlerine karşı çabalarda bir ortak olarak Türkiye'yle birlikte çalışmaya bağlılık gösteriyoruz. ABD'nin terör listesindeki PKK'nın Türkiye'nin güvenliğine oluşturduğu tehditle mücadelede Türkiye'yle birlikte zaten yakın çalışıyoruz" diye ekledi.