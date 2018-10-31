Pentagon'dan Erdoğan'ın 'Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıkları tamamlandı' sözleriyle ilgili açıklama: Temas halindeyiz

‘TÜM TARAFARLAR GERİLİMİ TIRMANDIRMAKTAN KAÇINMALI'
Türkiye'nin NATO müttefiki ve IŞİD'e karşı mücadele eden uluslararası koalisyonun kilit bir ortağı olduğunu, Türkiye'nin sınır güvenliğine tam bağlı olduklarını vurgulayan Robertson, "Tüm tarafları gerilimi tırmandırmadan kaçınmaya ve en önemli görev olan IŞİD'in yenilgiye uğratılmasına odaklanmaya teşvik ediyoruz" diye ekledi.
‘MENBİÇ'TEKİ ORTAK DEVRİYELER, İLERİYE DÖNÜK ÖNEMLİ BİR ADIM'
Yol haritasına göre, Fırat'ın batısında bulunan Menbiç'te yakın bir zamanda Türkiye ve ABD'nin ortak devriyelerin başlaması bekleniyor. Robertson, "ABD ve Türk askeri, bu kritik görev için yan yana aktif bir şekilde eğitildi ve biz bu devriyelerin Menbiç'in yol haritasında ileriye dönük önemli bir adım olacağından eminiz" dedi.
‘DSG'YLE YAKIN BİR BİÇİMDE ÇALIŞIYORUZ'
‘PKK'NIN TEHDİTLERİNE KARŞI ZATEN TÜRKİYE'YLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ'
ABD'li yetkililerin, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını ciddiye aldığını da söyleyen Robertson, "Bir NATO müttefiki ve IŞİD ve diğer terör örgütlerine karşı çabalarda bir ortak olarak Türkiye'yle birlikte çalışmaya bağlılık gösteriyoruz. ABD'nin terör listesindeki PKK'nın Türkiye'nin güvenliğine oluşturduğu tehditle mücadelede Türkiye'yle birlikte zaten yakın çalışıyoruz" diye ekledi.
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