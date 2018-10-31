Trump destekçisi Kanye West: Beni kullanmışlar, siyasetten elimi çekiyorum

Irkçılıkla suçlanan ABD Başkanı Donald Trump'a desteği Beyaz Saray'da kendisiyle gövde gösterisi yapmaya kadar vardıran ünlü rapçi Kanye West, 20 gün sonra 'kullanıldığı için siyasetten uzaklaştığını' duyurdu.

Geçen ay adını 'Ye' olarak değiştirdiğini duyurmuş ünlü rapçi, bu ismin yer aldığı Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Artık gözlerim sonuna kadar açıldı ve fark ettim ki, beni inanmadığım mesajları yaymak için kullanmışlar. Siyasetle arama mesafe koyuyorum ve tümüyle yaratıcı olmaya odaklanıyorum!!!"

My eyes are now wide open and now realize I’ve been used to spread messages I don’t believe in. I am distancing myself from politics and completely focusing on being creative!!! — ye (@kanyewest) 30 Ekim 2018

© REUTERS / Matt Detrich-USA TODAY Trump'çı Kanye West bu kez köleliğin bir tercih olduğunu savundu

Böylece Trump'ı destekleyen muhafazar hareketin, içindeki tek siyah şöhreti kaybetmesi ihtimali doğdu.

West'​in bu tweeti atmasının gerisinde, aşırı muhafazakarlıktan aklından zoru olmaya uzanan bir çizgide Trump ve Cumhuriyetçi Parti destekçiliği yapan siyasi aktivist ve medya yorumcusu Candace Owens yatıyor.

Açıkça Trump destekçisi nadir siyahlardan biri olan Owens için nisanda West "Onun düşünme biçimini seviyorum" diye tweetlerken, mayısta Trump'tan "Ülke siyasetimiz üzerinde büyük etki yaratıyor. Giderek genişleyen çok akıllı düşünürler grubunu temsil ediyor, onu izlemek ve ilerleyen diyaloğu dinlemek harika bir şey, ülkemiz için çok iyi!" açıklaması gelmişti.

Owens, kısa süre önce, siyahları Demokrat Parti destekçiliğini terk etmeye ve Cumhuriyetçi Parti üyesi olmaya teşvik etmek için (Brexit'e atıfla) Blexit hareketini kurdu. Kuruluş açıklamasını yaparken de "Merçendayzeri sevgili dostum ve süper kahraman meslektaşım Kanye West tasarımladı" dedi.

At long last, https://t.co/nUoq5DBrzU is launched!!!



The official Black Exit from the Democrat Party.



NO MORE ENSLAVED MINDS. AMERICA FIRST.



Support our movement by visiting https://t.co/nUoq5DBrzU today!!!



WE ARE FREE!!!!!!!!!! pic.twitter.com/sIYzRHyPXx — Candace Owens (@RealCandaceO) 27 Ekim 2018

© AFP 2018 / SEBASTIAN SMITH Oval Ofis'te Trump'la görüşen Kanye: MAGA şapkasını taktığımda kendimi Süpermen gibi hissettim

Zira 20 gün önceki Beyaz Saray çıkarmasında "Bu adamı seviyorum" diyerek Trump'a sarılan West, Trump'ın 'Amerika'yı Yeniden Muhteşem Yap' (Make America Great Again/MAGA) sloganının yazıldığı şapkayı takıp şunları söylemişti:

"Bu şapkayı giymemem için beni korkutmaya çalıştılar. Bu şapka bana bir şekilde güç verdi. Taktığımda kendimi Süpermen gibi hissettim."

Gelgelelim süper kahraman, "Ben sadece Candace'ı logoyu yapan kişiyle tanıştırdım, ama onlar kendi adlarının kullanılmasını istemeyince benim adımı ortaya attı. Ben Blexit ile herhangi bir bağlantı içinde olmayı asla istemedim. Benim bununla hiçbir ilgim yok" açıklamasıyla Owens'ı yalancı çıkardı.

I introduced Candace to the person who made the logo and they didn’t want their name on it so she used mine. I never wanted any association with Blexit. I have nothing to do with it. — ye (@kanyewest) 30 Ekim 2018

Hızını alamayıp "Beni inanmadığım mesajları yaymak için kullanmışlar. Siyasetle arama mesafe koyuyorum" diye ekleyen West'in bunun iki saat öncesinde sığınmcılara, pozitif ayrımcılığa, silah kontrolüne, iktidarı kötüye kullananlara hesap sorulmasına destek veren 'Demokrat' mesajlar paylaşması dikkat çekti.

Demokrat Parti'nin 'Kanye etkisiyle' siyah tabanının erozyona uğramasından endişe ettiği belirtiliyor.

Demokrat destekçisi yayınlarıyla bilinen CNN'de, Beyaz Saray'daki West-Trump şovunu değerlendiren üç siyah yorumcunun, ünlü rapçiye 'token negro' etiketini yapıştırmaları, ırkçılık eleştirisine yol açmıştı.

'Token negro', herkesin beyaz olduğu bir toplulukta politik doğruculuk adına bulundurulan tek siyah anlamına geliyor.

According to the folks over at CNN, Kanye West is the "Token Negro" pic.twitter.com/6It30bLix4 — Mike (@Fuctupmind) 10 Ekim 2018

'En ünlü' rapçi Snoop Dogg da West'in Trump destekçiliğini eleştirirken Tom Amca'nın Kulübesi romanının başkahramanına atıfla 'Tom Amca' benzetmesi yapmıştı.