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    Muhammed bin Selman-Donald Trump-Jared Kushner

    Trump'tan Kaşıkçı açıklaması: Suudilerin beni aldattığını düşünmüyorum

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ABD
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    Konu:
    Cemal Kaşıkçı cinayeti (44)
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    ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda Suudi Arabistan yönetiminin kendisini aldattığını düşünmediğini açıkladı.

    ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir süre sohbet etti.
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump: Erdoğan'ın Suudi Arabistan ile ilgili açıklamaları oldukça sertti
    ABD Başkanı Trump Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Suudilerin beni aldattığını düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

    İstanbul Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Cemal Kaşıkçı konsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğü ardından cesedinin parçalanarak yok edildiği ifade edilmişti.

    Yerli işbirlikçi iddialarıyla ilgili olarak da 'Suudi makamların bu yönde bir beyanı olmadı' denilmiş, ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın Suudi Arabistan'a davet edildiği kaydedilmişti.

    KAŞIKÇI CİNAYETİ

    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamadı. Türk yetkililerin inceleme başlatarak olayın üzerine gitmesiyle Kaşıkçı'yı öldürmek üzere Suudi Arabistan'dan konsolosluğa özel bir infaz timi geldiği, cesedin yok edilmesi için ormanlık alanda keşif yapıldığı ve binadaki delillerin karartılmaya çalışıldığı detayları ortaya çıktı.

    Dünya gündeminin ön sıralarına yerleşen bu gelişmeler üzerine, Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazetecinin konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kaldı. Suudi tarafının olayın planlı bir cinayet olmadığı iddiası ise uluslararası kamuoyunda kabul görmedi. Çok sayıda ülkeden tepkiler devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "planlı cinayet"in talimatı veren kişiye kadar tüm ayrıntılarının açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

    TRUMP İLİŞKİLERİ BOZMAK İSTEMİYOR

    Suudi Kralı Selman ABD Başkanı Donald Trump'a Abdülaziz el Suud Devlet Nişanı takarken
    © AP Photo / Evan Vucci
    Trump: Kaşıkçı hakkında duyduklarım tatmin edici değil ancak yatırımları kaybetmek istemiyorum
    ABD Başkanı Donald Trump ise bir taraftan Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabileceğini dile getirirken diğer taraftan ikili ilişkileri bozmak istemediği sinyalini verdi.

    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak gerekli iş birliğini yapma sözü verirken Riyad'daki başsavcılık, cinayetin planlı olduğunu açıkladı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün yaptığı açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğü belirtilerek, "Kaşıkçı'nın cesedi, öldürülmesinin ardından parçalanarak yok edilmiştir." ifadelerini kullandı.

    Konu:
    Cemal Kaşıkçı cinayeti (44)

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    Etiketler:
    Cemal Kaşıkçı, Donald Trump, Suudi Arabistan, ABD
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