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    Cumhuriyetçi senatörlerden Trump'a 'Suudilerle nükleer müzakereler kesilsin' çağrısı

    © AP Photo / Evan Vucci
    ABD
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    Konu:
    Cemal Kaşıkçı cinayeti (45)
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    ABD'li bir grup Cumhuriyetçi senatör, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sebebiyle, Suudi Arabistan ile yapılan sivil nükleer görüşmelerinin kesilmesi için Başkan Donald Trump'a mektup gönderdi.

    Muhammed bin Selman-Donald Trump-Jared Kushner
    © REUTERS / Jonathan Ernst
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    ABD'nin Florida eyaleti Senatörü Marco Rubio'nun öncülük ettiği 5 senatörden oluşan grup, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Başkan Trump'a mektup yollayarak, Suudi yönetimiyle yapılan anlaşmaların gözden geçirilmesini istedi.

    ABD medyasına yansıyan mektupta, senatörler, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden önce de Suudi Arabistan ile yapılan nükleer iş birliği anlaşması konusunda endişe duyduklarını ancak işlenen cinayetin Suudi Krallığı hakkında duydukları şüpheleri artırdığını vurguladı.

    Mektupta, şu ifadelere yer verildi: "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine yönelik gün yüzüne çıkmaya devam eden bulgular ile Suudilerin Yemen ve Lübnan konusundaki tavırları, Suudi Arabistan'daki mevcut karar vericilerin şeffaflığı, sorumluluğu ve muhakemesine dair ciddi endişeler uyandırdı. Bu nedenle, ABD-Suudi sivil nükleer anlaşmasıyla ilgili tüm müzakereleri öngörülebilir bir geleceğe kadar askıya almanızı rica ediyoruz.”

    Senatörler, Trump'ın yaptıkları çağrıyı görmezden gelmesi durumunda, iki ülke arasındaki nükleer anlaşmaları engellemek için "Atom Enerjisi Yasası'ndaki" maddelere başvuracaklarını belirtti.

    Konu:
    Cemal Kaşıkçı cinayeti (45)

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    Etiketler:
    ABD Senatosu, Marco Rubio, Cemal Kaşıkçı, Donald Trump, Suudi Arabistan, ABD
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