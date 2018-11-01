Kayıt
03:50 01 Kasım 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Suriye Menbiç ABD askeri araç

    ABD Dışişleri'nden 'Kuzey Suriye'ye operasyon' açıklaması: Endişe verici

    © Sputnik / Hikmet Durgun
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 01

    ABD Dışişleri Bakanlığından, Suriye'nin kuzeyine herhangi bir tarafın saldırıda bulunmasının bölgede Amerikalı askerlerin de olabilme ihtimalinden dolayı kendilerine endişe verdiği değerlendirmesi yapıldı.

    ABD- Türkiye- Bayrak
    © REUTERS / Darren Ornitz
    ‘Türkiye, Fırat'ın doğusunda ABD'ye meydan okuyor'
    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Bakanlıkta düzenlediği kameralara kapalı basın brifinginde bazı konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

    'KOORDİNASYON VE İSTİŞARE DAHA İYİ BİR YAKLAŞIM'

    Suriye'nin kuzeyine herhangi bir tarafın saldırıda bulunmasının bölgede Amerikalı askerlerin de olabilme ihtimalinden dolayı kendilerine endişe verdiğini belirten Palladino, "(Türkiye'nin) Güvenlik endişesine ilişkin ABD ile Türkiye arasında koordinasyon ve istişare yapılması daha iyi bir yaklaşımdır" dedi.

    Palladino, Menbiç yol haritasını örnek vererek, ABD ile Türkiye'nin düzenli koordinasyon ve istişarelerini sürdürdüğünü, aktif bir şekilde yan yana eğitimlere devam ettiğini söyledi.

    'MÜTTEFİKİMİZİN SINIR GÜVENLİĞİNE BAĞLIYIZ'

    ABD destekli, YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri (DSG), 27 Ekim 2018'de Rakka'nın IŞİD'den kurtarılmasının birinci yıldönümünü kutladı.
    © REUTERS / Aboud Hamam
    ‘ABD, Türkiye'yle karşı karşıya gelmek yerine TSK'ya karşı taşeronları kullanacaktır'
    Sözcü Yardımcısı Palladino, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Halep'e bağlı Ayn El Arab ilçesindeki DSG'ye ait mevzileri vurması nedeniyle, örgütün IŞİD'le savaşmayı durduracağı açıklamasına yönelik soruya, "Türkiye NATO üyesi ve IŞİD karşıtı koalisyonun önemli bir ortağıdır. Müttefikimizin sınır güvenliğine bağlıyız" yanıtını verdi.

    'YAPTIRIMLAR İRAN'IN EKONOMİSİNİ HEDEF ALACAK'

    Palladino, ayrıca İran'ı "küresel terörizmin güçlü destekçisi ve terör faaliyetlerinin arkasındaki aktör" olmakla suçladı.

    Daha önce İran'la nükleer anlaşma uyarınca kaldırılan yaptırımların yeniden hayata geçirileceğini vurgulayan Palladino, "5 Kasım'da yürürlüğe girecek yaptırımlar, İran'ın ekonomisini etkileyen enerji, nakliyat, inşaat, sigorta sektörleri, İran Merkez Bankasının dahil olduğu ticari işlemler ve belirlenmiş İranlı şirketleri hedef alacak." bilgisini paylaştı.

    YEMEN'DE ATEŞKES ÇAĞRISI

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Pompeo'dan 'Yemen'de ateşkes' çağrısı
    ABD'nin dün taraflara Yemen'deki çatışmaların bitirilmesine yönelik yaptığı çağrıya da değinen Palladino, bu ülkedeki çatışmayı uzlaşma yoluyla sona erdirmenin, halkın barış ve yeniden yapılanma yoluyla iyileşmesinin zamanının geldiğini yineledi.

    Dışişleri Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, ABD'nin Yemen'deki savaşın bitmesi çağrısını yaptığı ancak buna karşılık neden Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmadığına ilişkin bir soru üzerine, "Alanda bazı ilerlemeler kaydediliyor. Barış müzakereleri için gerekli zemin çalışmalarının düzenlenmesi konusunda ilerlemeye devam ediyoruz." diye konuştu.

    İlgili konular:

    İstanbul'daki dörtlü zirve ABD'nin Suriye'de devre dışı kaldığının kanıtı mı?
    Rusya: Suriye'deki hava üssümüze İHA saldırısını ABD koordine etti
    Suriye’de camii bombalayan ABD'den açıklama: Saldırı meşruydu
    Etiketler:
    IŞİD, Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ABD Dışişleri Bakanlığı, Robert Palladino, Türkiye, Suriye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Uzay fotoğrafları
    Venüs, Hayalet Nebula ve Kedi Pençesi: Ekim ayının göz alıcı uzay fotoğrafları
    Karikatür
    Rusya: İdlib'de kimyasal saldırı tezgahı için çekimler başladı
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet