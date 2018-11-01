ABD Dışişleri'nden 'Kuzey Suriye'ye operasyon' açıklaması: Endişe verici

ABD Dışişleri Bakanlığından, Suriye'nin kuzeyine herhangi bir tarafın saldırıda bulunmasının bölgede Amerikalı askerlerin de olabilme ihtimalinden dolayı kendilerine endişe verdiği değerlendirmesi yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Bakanlıkta düzenlediği kameralara kapalı basın brifinginde bazı konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

'KOORDİNASYON VE İSTİŞARE DAHA İYİ BİR YAKLAŞIM'

Suriye'nin kuzeyine herhangi bir tarafın saldırıda bulunmasının bölgede Amerikalı askerlerin de olabilme ihtimalinden dolayı kendilerine endişe verdiğini belirten Palladino, "(Türkiye'nin) Güvenlik endişesine ilişkin ABD ile Türkiye arasında koordinasyon ve istişare yapılması daha iyi bir yaklaşımdır" dedi.

Palladino, Menbiç yol haritasını örnek vererek, ABD ile Türkiye'nin düzenli koordinasyon ve istişarelerini sürdürdüğünü, aktif bir şekilde yan yana eğitimlere devam ettiğini söyledi.

'MÜTTEFİKİMİZİN SINIR GÜVENLİĞİNE BAĞLIYIZ'

Sözcü Yardımcısı Palladino, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Halep'e bağlı Ayn El Arab ilçesindeki DSG'ye ait mevzileri vurması nedeniyle, örgütün IŞİD'le savaşmayı durduracağı açıklamasına yönelik soruya, "Türkiye NATO üyesi ve IŞİD karşıtı koalisyonun önemli bir ortağıdır. Müttefikimizin sınır güvenliğine bağlıyız" yanıtını verdi.

'YAPTIRIMLAR İRAN'IN EKONOMİSİNİ HEDEF ALACAK'

Palladino, ayrıca İran'ı "küresel terörizmin güçlü destekçisi ve terör faaliyetlerinin arkasındaki aktör" olmakla suçladı.

Daha önce İran'la nükleer anlaşma uyarınca kaldırılan yaptırımların yeniden hayata geçirileceğini vurgulayan Palladino, "5 Kasım'da yürürlüğe girecek yaptırımlar, İran'ın ekonomisini etkileyen enerji, nakliyat, inşaat, sigorta sektörleri, İran Merkez Bankasının dahil olduğu ticari işlemler ve belirlenmiş İranlı şirketleri hedef alacak." bilgisini paylaştı.

YEMEN'DE ATEŞKES ÇAĞRISI

ABD'nin dün taraflara Yemen'deki çatışmaların bitirilmesine yönelik yaptığı çağrıya da değinen Palladino, bu ülkedeki çatışmayı uzlaşma yoluyla sona erdirmenin, halkın barış ve yeniden yapılanma yoluyla iyileşmesinin zamanının geldiğini yineledi.

Dışişleri Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, ABD'nin Yemen'deki savaşın bitmesi çağrısını yaptığı ancak buna karşılık neden Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmadığına ilişkin bir soru üzerine, "Alanda bazı ilerlemeler kaydediliyor. Barış müzakereleri için gerekli zemin çalışmalarının düzenlenmesi konusunda ilerlemeye devam ediyoruz." diye konuştu.