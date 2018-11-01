ABD'de cinsel tacizle suçlanan Katolik piskopos görevden alındı

Hakkında 1980'lerde bir erkek çocukla uygunsuz ilişkiye girdiği iddaları bulunan Jenik'in görevine son verildi.
ABD'DE KİLİSELERDEKİ 'SİSTEMATİK' CİNSEL İSTİSMAR VAKALARI KRİZİ
ABD'nin Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, 2 yıllık bir soruşturmanın ardından geçen ay çocuklara yönelik cinsel istismarların Pensilvanya ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince 'sistematik' bir şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti.
Jüri, raporunda bazı kayıtların kaybolduğunu ve cinsel istismar kurbanı bazı çocuklar konuşmaktan korktuğu için tacize uğrayanların sayısının çok daha yüksek olduğuna inandığını kaydetmişti.
Kurbanların çoğunun erkek çocuklar olduğuna işaret eden jüri, tecavüze kadar uzanan her türlü cinsel taciz olayına rastlandığını bildirmişti.
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