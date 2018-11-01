'Dedikodu, Trump’ın sabah eğlenceleri arasındaymış'

Habertürk yazarı Serdar Turgut, ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili olarak Politico'da yayımlanan bir analizi aktardı. Buna göre Trump'ın sabah eğlenceleri arasında, iş adamı arkadaşlarıyla dedikodu yapmak da var.

Serdar Turgut, "Trump başkanlık yapıyor mu?" başlığıyla yayımlanan yazısında yayın hayatına internet sitesi olarak başlayan ama daha sonra Washington'da bedava gazete de dağıtmaya başlayan Politico'nun, siyasi haberler konusunda Washigton Post hakimiyetini bile zorlamaya başladığını söyledi.

"Yayınlarında çok ilginç işler yapıyorlar. Bunun sonuncusu Başkan Trump'ın Beyaz Saray'daki çalışma hayatı ile ilgili olanıydı" bilgisini veren Turgut, şöyle devam etti:

— Politico yayıncılık haklarını kullanarak Başkan Trump'ın gündelik programlarının bir dökümünü almış. Bunların incelenmesi sonucunda ortaya çok farklı ama bir o kadar da ilginç bir başkan profili çıkıyor. İş adamı arkadaşlarını da aramayı çok seviyormuş, onlarla dedikodu sabah eğlenceleri arasındaymış. Onları gece saatlerinde de aramayı çok seviyor. Onlardan ilgisini çeken bir konu duyarsa normal koşullarda hazırlanması, düzenlenmesi bir ay sürebilecek bir konuda acil toplantının hemen o gün ayarlanmasını istiyormuş.

— Eski başkanların çalışma odalarından ayrılıp rezidansa geçme saatleri gece saatleri bulurken Trump gün içinde bolca boşluk yaratıp sıkça rezidansına geçebiliyormuş. Acil bir konu olduğunda yetkili onunla görüşmek için Oval Ofis yerine rezidansına gidiyormuş. Günde 9 saate yakın böylesine kendisine özele çekilme alanı yaratıyormuş, zaten çok geç başlanan bir mesai olduğundan anlayacağınız Trump'ın gün boyu başkanlık fazla yaptığı söylenemez.