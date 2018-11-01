New York, iki Suudi kız kardeşin gizemli ölümünü çözmeye çalışıyor

Dünyanın Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine odaklandığı ve bu yüzden ABD-Suudi ilişkilerinin gerildiği dönemde, New York'ta iki Suudi kız kardeşin gizemli ölümü soruşturuluyor. Bu kez Suudi Büyükelçiliği gizeme karışmış vaziyette.

© AA / Muhammed Enes Yıldırım Suudi Başsavcı Türkiye'den ayrıldı: Kuruyemiş ve lokum kolileri dikkat çekti

ABD'nin New York kentinde geçen hafta Hudson Nehri'nden koli bandıyla bellerinden ve ayak bileklerinden birbirlerine yapıştırılmış halde çıkarılan Suudi Arabistan doğumlu iki kız kardeşin gizemi, tüm çabalara rağmen henüz aydınlatılamadı.

AĞUSTOSTA KAYIP BAŞVURUSU

New York polisinin kimliklerini Tala Farea (16) ve Rotana Farea (22) olarak saptadığı iki kız kardeş hakkında iki ay önce kayıp başvurusu yapıldığı kaydedildi.

New York police are investigating a mystery surrounding the suspicious deaths of two Saudi Arabian sisters. The bodies of Tala and Rotana Farea were discovered bound together last week.@jerickaduncan is along the Hudson River in NY where their remains were found. pic.twitter.com/Z0C2qdRAQ5 — CBS This Morning (@CBSThisMorning) 1 Kasım 2018

ÖLÜM SAATİ ÇOK GEÇMEMİŞTİ

Adli tıp, cesetlerin 24 Ekim'de yoldan geçen biri tarafından bulunduğunda henüz çürümediğini, dolayısıyla ölümlerinin üzerinden çok zaman geçmemiş olması gerektiğini belirtti.

Ölüm nedenlerini henüz belirleyemeyen adli tıp, birlikte intihar ettikleri tezinden, suya atladıklarında oluşması gereken travma izlerinin bulunmaması nedeniyle vazgeçti.

Geriye en kuvvetli ihtimal olarak çifte cinayet kaldı.

While we continue the expansive investigation into the deaths of sisters Tala & Rotana Farea—whose bodies were found on Oct 24 at the edge of the Hudson River in Manhattan—we urge anyone w/ info to call CrimeStoppers 800-577-TIPS @NYPDTIPS



Did you know them? Meet them? See them? pic.twitter.com/kX3KdxAuZp — Chief Dermot F. Shea (@NYPDDetectives) 31 Ekim 2018

New York Times gazetesi, polise dayanarak, Virginia eyaletinde yaşayan kız kardeşlerin belli bir neden göstermeksizin iltica başvurusunda bulunduğunu yazdı.

Habere göre kızların annesi, cesetlerin bulunmasından bir gün önce Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği'nden telefon aldığını belirtti.

Elçilik yetkilileri, anneye, kızlarının iltica başvurusunda bulunmaları yüzünden ABD'yi terk etmeleri gerektiğini söyledi.

The bodies of 2 sisters from #Saudi Arabia were found in Hudson river, bound together by duct tape at their waists & ankles. Rotana Farea, 22, & Tala Farea, 16 “had recently requested asylum in the United States.” https://t.co/FJwzTVFFXf h/t @rerutled — Mona Eltahawy (@monaeltahawy) 30 Ekim 2018

SUUDİ MİSYONU AVUKAT TUTTU

​Bu haber üzerine Suudi Arabistan'ın New York Başkonsolosluğu, iki kız kardeşin öğrenci oldukları, Washington'da okuyan erkek kardeşlerine eşlik ettikleri, Fairfax/Virginia'daki George Mason Üniversitesi'ne yazılan Rotana Farea'nın baharda okuldan ayrıldığı ve New York'a taşınmış olabileceği bilgisini paylaştı.

'Yanlış haberleri' önlemek amacıyla konuyu takip etmesi için bir avukat tuttuğunu duyuran Suudi Başkonsolosluğu, bu zor zamanlarda kızların ailesine destek ve yardım teklif ettiklerini açıklamaya ekledi.

NYPD'DEN FAIRFAX ÇIKARMASI

Kızların pasaport için çekilmişe benzeyen, başörtülü halde fotoğraflarını yayımlayan New York polisi, dedektiflerini iki kardeşin izlerini sürüp geçmişlerine dair ipuçlarına ulaşmak üzere 225 km mesafedeki Fairfax'a gönderdi. New York Polis Teşkilatı Başdedektifi Dermot Shea, "O iki kız için adaleti sağlamak adına elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.