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16:15 01 Kasım 2018
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    Manhattan

    New York, iki Suudi kız kardeşin gizemli ölümünü çözmeye çalışıyor

    © AFP 2018 / SAUL LOEB
    ABD
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    Dünyanın Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine odaklandığı ve bu yüzden ABD-Suudi ilişkilerinin gerildiği dönemde, New York'ta iki Suudi kız kardeşin gizemli ölümü soruşturuluyor. Bu kez Suudi Büyükelçiliği gizeme karışmış vaziyette.

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    ABD'nin New York kentinde geçen hafta Hudson Nehri'nden koli bandıyla bellerinden ve ayak bileklerinden birbirlerine yapıştırılmış halde çıkarılan Suudi Arabistan doğumlu iki kız kardeşin gizemi, tüm çabalara rağmen henüz aydınlatılamadı.

    AĞUSTOSTA KAYIP BAŞVURUSU

    New York polisinin kimliklerini Tala Farea (16) ve Rotana Farea (22) olarak saptadığı iki kız kardeş hakkında iki ay önce kayıp başvurusu yapıldığı kaydedildi.

    ÖLÜM SAATİ ÇOK GEÇMEMİŞTİ

    Adli tıp, cesetlerin 24 Ekim'de yoldan geçen biri tarafından bulunduğunda henüz çürümediğini, dolayısıyla ölümlerinin üzerinden çok zaman geçmemiş olması gerektiğini belirtti.

    Ölüm nedenlerini henüz belirleyemeyen adli tıp, birlikte intihar ettikleri tezinden, suya atladıklarında oluşması gereken travma izlerinin bulunmaması nedeniyle vazgeçti.

    Geriye en kuvvetli ihtimal olarak çifte cinayet kaldı.

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    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    İLTİCA BAŞVURUSUNUN ARDINDAN ÖLÜM

    New York Times gazetesi, polise dayanarak, Virginia eyaletinde yaşayan kız kardeşlerin belli bir neden göstermeksizin iltica başvurusunda bulunduğunu yazdı.

    Habere göre kızların annesi, cesetlerin bulunmasından bir gün önce Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği'nden telefon aldığını belirtti.

    Elçilik yetkilileri, anneye, kızlarının iltica başvurusunda bulunmaları yüzünden ABD'yi terk etmeleri gerektiğini söyledi.

    SUUDİ MİSYONU AVUKAT TUTTU

    ​Bu haber üzerine Suudi Arabistan'ın New York Başkonsolosluğu, iki kız kardeşin öğrenci oldukları, Washington'da okuyan erkek kardeşlerine eşlik ettikleri, Fairfax/Virginia'daki George Mason Üniversitesi'ne yazılan Rotana Farea'nın baharda okuldan ayrıldığı ve New York'a taşınmış olabileceği bilgisini paylaştı. 

    Kaşıkçı'nın Suudi konsolosluğunda öldüğünün netleşmesi üzerine ABD'deki savaş karşıtları, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı önünde 'eli testereli' Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile baş destekçisi ABD Başkanı Donald Trump'ı hicvederek eleştiren eylemler düzenledi.
    © REUTERS / Leah Millis
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    'Yanlış haberleri' önlemek amacıyla konuyu takip etmesi için bir avukat tuttuğunu duyuran Suudi Başkonsolosluğu, bu zor zamanlarda kızların ailesine destek ve yardım teklif ettiklerini açıklamaya ekledi.

    NYPD'DEN FAIRFAX ÇIKARMASI

    Kızların pasaport için çekilmişe benzeyen, başörtülü halde fotoğraflarını yayımlayan New York polisi, dedektiflerini iki kardeşin izlerini sürüp geçmişlerine dair ipuçlarına ulaşmak üzere 225 km mesafedeki Fairfax'a gönderdi. New York Polis Teşkilatı Başdedektifi Dermot Shea, "O iki kız için adaleti sağlamak adına elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

    Etiketler:
    Suudi Arabistan'ın New York Başkonsolosluğu, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği, New York Times, Cemal Kaşıkçı, Dermot Shea, Rotana Farea, Tala Farea, Fairfax, Virginia, Hudson Nehri, Manhattan, New York, Suudi Arabistan, ABD
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