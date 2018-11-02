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    A Central American migrant child, part of a caravan trying to reach the US, cries while waiting to apply for asylum in Mexico at a checkpoint in Ciudad Hidalgo, Mexico, October 20, 2018

    ABD'ye kaçak yollardan girenlerin iltica başvuruları reddedilecek

    © REUTERS / Edgard Garrido
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye kaçak yollardan giren göçmenlerin iltica başvurularını reddetmek için hazırlık yaptıklarını belirterek, "İltica etmek isteyen göçmenlerin hukuka uygun bir şekilde sınırlardaki resmi kontrol noktalarında olmaları gerekiyor" dedi.

    Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Trump, Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye doğru hareket eden göçmen konvoyuna ilişkin Beyaz Saray’da açıklama yaptı.

    "İltica etmek isteyen göçmenlerin hukuka uygun bir şekilde sınırlardaki resmi kontrol noktalarında olmaları gerekiyor" ifadesini kullanan Trump, "Kurallarımızı hiçe sayarak ülkemize giriş yapanlar, artık otomatik olarak ülkemizde yaşama hakkına sahip olmayacak." diye konuştu.

    'İLTİCA SİSTEMİ OYUNA ÇEVRİLDİ'

    Trump, ABD’de yasaların göçmenler tarafından kötüye kullanıldığını savunarak, ABD iltica sisteminin “oyuna” çevrildiğini ileri sürdü. Trump ayrıca, kaçak yollardan ülkeye girerek iltica başvurusunda bulunanların önüne geçmek için gelecek hafta bir Başkanlık Yasası imzalayacağını duyurdu.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Leah Millis
    Trump: Doğum yoluyla vatandaşlık, anayasa kapsamında değil, öyle ya da böyle bitecek
    Farklı Latin Amerika ülkelerinin vatandaşlarının ülkelerindeki şiddet olaylarını gerekçe göstererek ABD’ye doğru yürüdüğüne vurgu yapan Trump, Meksika'nın bu insanlara iş imkanı sunmasına rağmen konvoyun ABD’ye doğru yürümesini ise "Bu insanların güvenlik kaygısı sebebiyle ülkelerinden ayrıldığını düşünmüyorum. Amaçları ABD’ye gelmek." değerlendirmesinde bulundu.

    ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası, ülkeye gerek yasal gerekse kaçak yollardan giren göçmenlerin iltica başvurusu yapmasına olanak tanımakta.

    Trump, daha önce yaptığı açıklamada da konvoyun ABD’ye girişine izin vermeyeceklerini belirterek, Meksika sınırına 10 ile 15 bin arasında asker göndereceklerini dile getirmişti.

    Birleşmiş Milletler, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan "göçmen kervanı"na 7 binden fazla kişinin katıldığını bildirmişti.

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    Etiketler:
    iltica başvurusu, Göçmen, Beyaz Saray, Donald Trump, Latin Amerika, ABD
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