Trump göçmenleri tehdit etti: Taş atarsanız vururuz

Taşla silah arasında 'çok fazla bir fark' olmadığını söyleyen Trump, güvenlik güçlerine göçmenlerin atacağı taşı silah gibi görmelerini söylediğini ve emniyet güçlerinin atılan taşa ateşle karşılık verebileceğini kaydetti.
‘TAŞ ATILIRSA BUNU SİLAH GİBİ GÖRÜRÜZ ASKERİMİZ ATEŞ AÇAR'
ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası, ülkeye gerek yasal gerekse yasa dışı yollardan giren göçmenlerin iltica başvurusu yapmasına olanak tanımakta.
Trump, daha önce yaptığı açıklamada da göçmen konvoyunun ABD'ye girişine izin vermeyeceklerini belirterek, Meksika sınırına 10 ile 15 bin arasında asker göndereceklerini dile getirmişti.
Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan "göçmen kervanı"na 7 binden fazla kişinin katıldığını bildirmişti.
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