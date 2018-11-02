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11:20 02 Kasım 2018
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    Donald Trump'tan tüfekli keskin nişancı taklidi

    Trump göçmenleri tehdit etti: Taş atarsanız vururuz

    © AP Photo /
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye doğru ilerleyen göçmenlerin askerlere taş atması halinde ABD güvenlik güçlerinin ateşle karşılık verebileceğini söyledi.

    İmmigration in Tornillo/Texas
    © AFP 2018 / Brendan Smialowski
    New York Times: Trump, yüzlerce göçmen çocuğu çölde çürütüyor
    ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, bazı göçmenlerin Meksika güvenlik güçlerine taş attığını anımsatarak, ABD askerlerinin, kendilerine şişe veya taş atan göçmenlere müsamaha göstermeyeceğini ifade etti.

    Taşla silah arasında 'çok fazla bir fark' olmadığını söyleyen Trump, güvenlik güçlerine göçmenlerin atacağı taşı silah gibi görmelerini söylediğini ve emniyet güçlerinin atılan taşa ateşle karşılık verebileceğini kaydetti.

    ‘TAŞ ATILIRSA BUNU SİLAH GİBİ GÖRÜRÜZ ASKERİMİZ ATEŞ AÇAR'

    Donald Trump, Deniz Piyadeleri'nden emekli kıdemli başçavuş John L. Canley'ye ABD Kongresi adına Başkan tarafından verilen Onur Madalyasını taktı.
    © REUTERS / Joshua Roberts
    Trump'tan ABD ordusunu Meksika sınırına gönderme tehdidi
    Trump, "Askerimize taş atmak isterlerse, askerimiz buna karşılık verir. Meksika askerlerine yaptıkları gibi taş atmaya kalkarlarsa, güvenlik güçlerimize bunu silah gibi görmelerini söyledim" dedi.

    ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası, ülkeye gerek yasal gerekse yasa dışı yollardan giren göçmenlerin iltica başvurusu yapmasına olanak tanımakta.

    Trump, daha önce yaptığı açıklamada da göçmen konvoyunun ABD'ye girişine izin vermeyeceklerini belirterek, Meksika sınırına 10 ile 15 bin arasında asker göndereceklerini dile getirmişti.

    Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan "göçmen kervanı"na 7 binden fazla kişinin katıldığını bildirmişti.

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    Etiketler:
    göçmen yasası, göçmen, ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası, Beyaz Saray, Birleşmiş Milletler, Donad Trump, Meksika, ABD
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