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17:59 02 Kasım 2018
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    Colin Kaepernick ABD'nin ulusal Marşı çalınırken diz çökerek protestoda bulundu

    Ulusal marş protestolarına San Francisco 49ers'dan bir ponpon kız da katıldı

    © AP Photo / Chris Carlson
    ABD
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    NFL'de (Ulusal Amerikan Futbol Ligi ) San Francisco 49ers ile Oakland Raiders arasında oynanan karşılaşma öncesinde, ponpon kız ABD ulusal marşı okunduğu sırada dizinin üstüne çöktü.

    Ulusal marş sırasında diz çökme protestosunun mimarlarından ve Nike'ın reklam yüzü olan Colin Kaepernick'in eski takımı olan San Francisco 49ers'da ponpon kız olarak çalışan bir kadının, ABD ulusal marşı okunduğu sırada dizinin üstüne çöktüğü görüldü.

    Çekilen fotoğrafta, amigo ekibinin bir araya geldiği sırada, bir kadının dizinin üstüne çöktüğü ve ellerini kalçalarına koyduğu görülüyor.

    ​Kimliği belirsiz kadının bu hareketi protesto amaçlı yapıp, yapmadığı ise bilinmiyor.

    Kadının diz çökme eylemini protesto amaçlı olarak gerçekleştirildiği netlik kazanırsa, siyahlara dönük polis şiddetine karşı 'diz çökme' protestolarına katılan ilk ponpon kız olacağı aktarıldı.

    'DİZ ÇÖKEN OYUNCULAR KOVULMALI'

    ABD'nin Ulusal Amerikan Futbol Ligi (NFL) takımlarından San Francisco 49ers'in eski oyuncusu Colin Kaepernick, 2016 yılında hazırlık maçlarında Ulusal Marş çalınırken ayağa kalkmayı reddederek, ülkede siyahlara uygulanan polis şiddetini protesto etmişti.

    Bunun ardından son iki sezonda NFL'de milli marş sırasında yüzlerce futbolcu diz çökerek Trump hükümetinin politikalarını ve ülkede artan ırkçılık olaylarına tepki göstermişti.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Leah Millis
    Trump'tan sporculara: Milli marşınız için ya gururla ayakta durun veya ücret almadan uzaklaştırma alın
    ABD Başkanı Donald Trump is Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, diz çöken oyuncuların takım sahipleri tarafından kovulması gerektiğini belirtmiş, NFL'in milli marşla ilgili kural değişikliğine gitmesi ve ligin marş sırasında oyunculara ayakta durma zorunluluğu getirmesi gerektiğini savunmuştu.

    TRUMP İŞARET ETTi, NFL UYGULADI

    Trump'ın açıklamlarından sonra NFL, takımlara yaptığı duyuruda, diz çökme protestosuna katılan oyuncularını cezlandırabileceğini belirttmişti.

    Bunun üzerine San Francisco 49ers takımı, Colin Kaepernick ile olan sözleşmesini fesh etmişti.

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    Etiketler:
    San Francisco 49ers, Nike, Colin Kaepernick, San Francisco, ABD
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