Pompeo: İran'a yönelik uygulanan yaptırımlardan 8 ülke geçici süreyle muaf tutulacak

© REUTERS / Regis Duvignau ABD ambargosu başladı: Türkiye'deki İran uçaklarına yakıt verilmiyor

Washington'da gazetecilere açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 5 Kasım'da uygulanmaya başlanacak olan İran ambargosundan 8 ülkenin muaf tutulacağını açıkladı.

Öte yandan ABD Hazine Bakanılığı'ndan yapılan açıklamada, "İran yaptırımları kapsamındaki kurumlara mali hizmetleri kesmezse SWIFT de ABD yaptırımına maruz kalabilir" denildi.

700 KİŞİ VE KURUM LİSTEYE DAHİL EDİLDİ

Yapılan açıklamada, ABD'nin, İran'a uyguladığı yaptırım listesine 700 kişi ve kurumu da dahil ettiği belirtildi.

ÇİN, JAPONYA, HİNDİSTAN VE GÜNEY KORE GEÇİCİ OLARAK MUAF

© AA / Celal Güneş Enerji Bakanı Dönmez: Türkiye, İran ambargosundan muaf tutulacak

ABD'nin geçici olarak İran yaptırımlarından geçici olarak muaf tuttuğu dört ülke Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore olarak sıralanırken, diğer dört ülke ise henüz açıklanmadı. Türkiye'nin muaf ülkeler arasında yer alıp almadığı bilinmiyor.

İran'a yaptırımlardan geçici olarak muaf olacak diğer 4 ülkenin isimlerinin Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

AB'YE MUAFİYET YOK

Pompeo, ayrıca Avrupa Birliği'ne hiçbir muafiyet tanınmayacağını kaydetti.

İRAN'DAN YANIT GELDİ

© REUTERS / David Mdzinarishvili İran: ABD yaptırım bağımlısı oldu

İran devlet televizyonu El Alem'e konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "ABD, cesur ve büyük milletimize karşı herhangi bir tedbir uygulayacak yetkinliğe sahip değil. Biz, ABD yaptırımları altında, ülkemizin ekonomisini yürütebilecek bilgi, birikim ve kapasitemiz vardır" dedi.

Yaptırımların İran'ı etkilemeyeceğini savunan Kasımi, "ABD'nin İran öznelindeki ekonomik ve siyasi hedeflerine bu tip yaptırımlarla ulaşama ihtimali yoktur" ifadelerini kullandı.



