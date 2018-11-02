Trump’a göre ABD’nin kamu borcu ikinci başkanlık döneminin sonuna kadar kapanacak

The Hill'in haberine göre dün istihdamı arttırmaya adanmış bir etkinliğe katılan Trump, ABD'nin muazzam borçlarından bahsetti, ayrıca bu ülkenin borçlarını çok yakında ödemeye başlayacağını belirtti.

Daha önce ABD'nin kamu borcunun 2018 finans yılında 1.2 trilyon doların üzerinde artış kaydederek 21.5 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştığı belirtilmişti.

BÜTÇE AÇIĞININ 1 TRİLYON SEVİYESİNE ULAŞACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Bunun yanında ABD'nin geçen yılki bütçe açığı da yüzde 17 oranında yükselerek 779 milyar dolar seviyesine ulaşmıştı. Bütçe açığının 2020'ye kadar bir trilyon dolar seviyesini aşacağı, ulusal borcun ise, hükümet harcamalarının hiçbir şekilde kontrol edilmediği için hızlı büyüme eğilimini koruyacağı tahmin ediliyor.

Geçen ağustosta ABD Kongresi'nde yapılan açıklamadaysa tamamlanan mali yılın ilk 11 ayında hükümet borçlarının geçen yılın aynı dönemindeki rakamı 222 milyar dolar aşarak 895 milyar dolara ulaştığı bildirilmişti.