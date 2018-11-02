ABD halkının yarısı, Trump'ın şiddeti teşvik ettiğini düşünüyor

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump’a göre ABD’nin kamu borcu ikinci başkanlık döneminin sonuna kadar kapanacak

Amerikan ABC kanalı ile Washington Post gazetesinin ortak siyasi durum anketinde, ülkedeki kayıtlı seçmenlerin 49'unun Trump'ın açıklamalarının siyasi şiddeti teşvik ettiğini görüşünde olduğu belirtildi.

Ankete katılan Demokratların yüzde 76'sı Trump'ın şiddeti teşvik ettiğini düşünürken, bu oran Cumhuriyetçilerde yüzde 19, bağımsızlarda ise yüzde 50 oldu.

TRUMP'TAN SERT TEPKİ

Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Trump, ABC muhabirinin anketle ilgili sorusuna sert tepki gösterdi. Muhabire hitaben Trump, "Siz sorunuzla şiddete neden oluyorsunuz. Çok sayıda muhabir doğruyu yazmamakla şiddet oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da anket sonuçlarını "korkunç" olarak niteledi.