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10:57 03 Kasım 2018
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    Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kaşıkçı vakası sonrası kamuoyuna ilk açıklamalarını Geleceğe Yatırım İnisiyatifi'nde yaptı.

    Wall Street Journal: Suikast timini Veliaht Prens'in danışmanı yönetiyordu

    © REUTERS / HANDOUT
    ABD
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington Post'taki makalesinde "Kaşıkçı'nın cinayet emrinin Suudi hükümetinin en üst makamlarından geldiğini iyi biliyoruz" derken Wall Street Journal da Veliaht'ın basın danışmanı Suud Kahtani'nin suikast timinin yöneticisi olduğunu ileri sürdü.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Volkan Furuncu
    Erdoğan: Kaşıkçı'nın cinayet emrinin Suudi hükümetinin en üst makamlarından geldiğini iyi biliyoruz
    ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, Suudi Kraliyet Ailesinden bazı kişiler, hükümet danışmanları, Batılı yetkililer, aktivistler gibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın basın danışmanı 40 yaşındaki Suud el-Kahtani'nin Kaşıkçı cinayeti için İstanbul'a gönderilen suikast timini yöneten kişi olduğunu iddia etti.

    'VELİAHTI DIŞARDA TUTMA ÇABASINA DARBE'

    Haberde, "Kahtani'nin bu cinayetteki muhtemel rolü, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prens'i bu işin dışında tutma çabalarını da zora sokuyor" ifadesi kullanıldı.

    Cemal Kaşıkçı
    © AP Photo / Emrah Gürel
    'Suudi Kraliyet danışmanı Kaşıkçı'nın katilleriyle internetten görüştü'
    'REFORMLA DEMİR YUMRUK EL ELE'

    Habere göre, Prens Muhammed bir taraftan ülkesinde sosyal reformlar yaparken, Prens'in en yakınındaki isimlerden Kahtani de muhalif seslere karşı sıfır tolerans politikası yürüttü ve basın danışmanının radarına giren ilk kişilerden biri Kaşıkçı oldu.

    'ÖNCE GERİ DÖNDÜRME ÇABASI'

    Kahtani, önce Kaşıkçı'nın bazı vaatlerle kandırılarak Suudi Arabistan'a dönmesini sağlamak istedi ve Suudi gazeteciye "Veliaht Prens editörlüğünüze değer veriyor. Sizi tekrar Suudi Arabistan'da görmek istiyor" mesajını gönderdi. Kaşıkçı'nın ülkesine dönmemesi üzerine Suudi yönetimi gazetecinin oğlu Salih'e ülkeden çıkış yasağı koydu ve İstanbul'daki başkonsolosluktaki cinayet planlanmaya başlandı.

    Ritz Carlton-Riyad
    © REUTERS / Faisal Al Nasser
    Suudi Arabistan'daki yolsuzluk soruşturmasında işkence ve suistimal iddiaları

    '2 EKİM'E RANDEVU VEREN KONSOLOSLUK GÖREVLİSİ KAHTANİ İLE TEMASTAYDI'

    Kaynaklara göre, Kaşıkçı'ya İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim tarihi için randevu veren konsolosluk görevlisi de Kahtani ile sürekli iletişim halindeydi. Prens Muhammed bin Selman'ın en güvendiği bir diğer isim olan Suudi Arabistan İstihbarat Şefi Yardımcısı General Ahmed el-Assiri de Kahtani'den aldığı emir doğrultusunda suikast timini topladı.

    'UÇAKLARI DA GÖNDERDİ'

    Gözaltındaki Suudi prenslerin tutulduğu Ritz Carlton Oteli
    © AFP 2018 / Faisal Al Nasser
    Suudi Arabistan'daki yolsuzlukla mücadele operasyonunun perde arkasında ne var?
    Suikast timinin İstanbul'a giderken kullandığı ve Prens Muhammed bin Selman'ın ofisi tarafından kontrol edilen havayolu şirketine ait uçakların kullanım iznini onaylama görevinin de Kahtani'de olduğunu vurgulayan kaynaklar, Kral Selman bin Abdulaziz'in Kaşıkçı cinayetine ilişkin Türk yetkililerin topladığı deliller hakkında bilgilendirildikten sonra hem Assiri'yi hem de Kahtani'yi görevden aldığını belirtti.

    'NE KAHTANİ NE ASSİRİ TUTUKLANDI'

    Şu anda her iki yetkilinin de soruşturma altında olduğunu aktaran kaynaklar, ne Kahtani ne de Assiri'nin tutuklandığını ifade etti.

    Al Jazeera Katar ofisi
    © AP Photo / Kamran Jebreili
    Suudi Arabistan'da Al Jazeera ve diğer Katar siteleri 'yanlışlıkla' erişime açıldı
    'KAHTANİ'NİN 3 BİN KİŞİLİK SOSYAL MEDYA KONTROL ORDUSU'

    Kahtani'nin yerli basın üzerindeki kontrolü artırdığı, ayrıca sosyal medyada yazılanların kontrol edilmesi için 3 bin kişiden oluşan bir heyet kurduğunu dile getiren kaynaklar, Kahtani'nin kadın hakları savunucularını susturmak için de kampanya yürüttüğü bilgisini paylaştı.

    Ayrıca kaynaklar, Katar krizi, kadın hakları aktivistlerinin susturulması gibi Muhammed bin Selman'ın en tartışmalı kararlarına Kahtani'nin öncülük ettiğini kaydetti.

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