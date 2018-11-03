Amerikan keşif uçakları, Rusya sınırlarını ihlal etmeden bilgi topluyor

© Sputnik / Nikolay Hijnyak ABD'nin stratejik İHA'sı, Donbass üzerinde keşif yaptı

İngiltere'nin Mindelhall üssünden kalkan 64-14846 kuyruk numaralı uçak Polonya hava sahasını kullandı.

Rusya sınırları yakınlarında keşif uçuşları yapan yabancı uçak ve İHA'larda son zamanlarda artış gözleniyor.

Geçen hafta başlarında, RC-135V stratejik uçağı Abhazya, Krasnadar Bölgesi ve Kırım kıyılarında keşif uçuşları yaptı. Uçağın radar özellikleri, Rusya sınırılarını ihlal etmeden keşif yaparak bölgedeki hava savunma sistemlerinin yerleri hakkında bilgi toplama imkanı sağlıyor.

© Fotoğraf : CC0 Rusya'nın Karadeniz kıyılarında ABD yapımı İHA görüldü

26 Ekim günü Sicilya'daki İtalyan Sigonella hava üssünden kalkan Stratejik RQ-4B Global Hawk insansız hava aracı, Litvanya hava sahasını kullanarak Rus sınırları yakınlarında 11 saatlik uçuş gerçekleştirdi. Aynı İHA, Estonya Tartu hattından Finlandiya Körfezi'ne kadar uzanan çizgide, Leningrad ve Pskov bölgeleri sınırlarında keşif uçuşları yaparak üssüne geri dönmeden önce bir kez daha Kaliningrad Bölgesi sınırları yakınlarından geçti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Washington'a yapılan bu operasyonları durdurma çağrısına Pentagon'dan ret yanıtı geldi.