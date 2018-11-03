Pompeo: Rusya'nın eylemleri ABD'nin güvenliğini sarsıyor

Rusların tavırlarını değiştirmeleri gerektiğini savunan Pompeo şunları söyledi:

"Başkan Donald Trump açık bir şekilde Ruslarla iyi ilişkiler kurmak istediğini açıkladı. Biz onların bazı şeyler yapmalarını, tavırlarını değiştirmelerini istiyoruz. Onlar tehdit ve sorun yaratıyor, ABD'nin güvenliğini zayıflatıyor."

Bununla birlikte Ruslarla diyalog kurabileceklerini belirten Pompeo şöyle devam etti:

"Biz onlardan füzelerle ilgili ve imzalamış oldukları diğer anlaşmalara uymalarını istiyoruz. Eğer onları ikna edebilirsek, onlarla diyalog kurmak durumundayız. CIA direktörüyken böyle yapıyordum, Rus mevkidaşımla görüşüyordum."

ABD Dışişleri Bakanı değerlendirmesini şu sözlerle noktaladı: "Amerikalılara tehdit teşkil etmeyecekleri şekilde davranışlarını değiştirmelerini sağlayacak görüşmeler yapabilirsek, bu çok iyi bir şey olur. Başkan Trump ve kabinenin diğer üyelerine de bu şekilde davranmaları çağrısı yapıyorum."