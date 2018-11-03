Pompeo: Rusya'nın eylemleri ABD'nin güvenliğini sarsıyor

"Başkan Donald Trump açık bir şekilde Ruslarla iyi ilişkiler kurmak istediğini açıkladı. Biz onların bazı şeyler yapmalarını, tavırlarını değiştirmelerini istiyoruz. Onlar tehdit ve sorun yaratıyor, ABD'nin güvenliğini zayıflatıyor."
Bununla birlikte Ruslarla diyalog kurabileceklerini belirten Pompeo şöyle devam etti:
ABD Dışişleri Bakanı değerlendirmesini şu sözlerle noktaladı: "Amerikalılara tehdit teşkil etmeyecekleri şekilde davranışlarını değiştirmelerini sağlayacak görüşmeler yapabilirsek, bu çok iyi bir şey olur. Başkan Trump ve kabinenin diğer üyelerine de bu şekilde davranmaları çağrısı yapıyorum."
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