ABD: Rusya’nın Rukban mülteci kampına insani yardım ulaştırılmasındaki çabalarını takdir ediyoruz

© AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN Rusya: ABD, Rukban sığınmacı kampında silahlı gruplar hazırlıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında, "BM'nin nihayet Rukban'a insani yardım ulaştırabildiği yönündeki haberleri takdirle karşılıyoruz" dendi.

Açıklamada ayrıca ‘insani yardımın ulaştırılması ve konvoyun ilerleyebilmesi için Rusya'nın gerekli izinlerin verilmesi' konusunda Suriye yönetimi ve BM temsilcileri ile çalışmalardaki ‘rolünün kabul edildiği ve Rusya'nın ileride de Suriye'nin büyük bir kısmında insani erişimin olmayışı sorununun çözümü için rejim üzerindeki etkisini kullanacağının umulduğu' vurgulandı.

Daha önce Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rus askeri polisinin Şam'dan Rukban mülteci kampına insani yardım götüren BM insani yardım konvoyunun güvenliğini sağladığı duyurulmuştu.