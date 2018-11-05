Pompeo: Yeni yaptırımlar, İran’a yönelik şimdiye kadarki en sert yaptırımlar olacak

Pompeo, “Yarın yeniden uygulanmaya başlanacak olan yaptırımlar, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik uygulanan şimdiye kadarki en sert yaptırımlar olacak” ifadelerini kullandı.
.@SecPompeo: “The sanctions that will be re-imposed tomorrow are the toughest sanctions ever put in place on the Islamic Republic of Iran,” #FNS pic.twitter.com/WBYynDqVFt— FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) November 4, 2018
Pazartesinden itibaren geçerli olacak yaptırımların 600’ün üzerinde şirket ve şahsı kapsayacağını belirten Pompeo, “Maliye Bakanlığı yaptırım listesine 600’ün üzerinde şirket ve şahıs dâhil dilecek. Yaptırımlar İran rejiminin davranışlarını etkilemeli. Umutlarımız bu yönde. Bu Başkan (Donald) Trump’ın sürdürdüğü politikanın nedeni” diye konuştu.
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