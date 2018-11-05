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    Mike Pompeo

    Pompeo: Yeni yaptırımlar, İran’a yönelik şimdiye kadarki en sert yaptırımlar olacak

    © Flickr/ Gage Skidmore
    ABD
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    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugünden itibaren İran’a uygulanmaya başlayacak yaptırımların Tahran’a şimdiye kadar uygulanan en sert yaptırımlar olacağını söyledi.

    ABD - İran
    © AA /
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    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fox News televizyonuna verdiği mülakatta İran’a bugünden itibaren yeniden uygulanmaya başlayacak yaptırımları dile getirdi.

    Pompeo, “Yarın yeniden uygulanmaya başlanacak olan yaptırımlar, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik uygulanan şimdiye kadarki en sert yaptırımlar olacak” ifadelerini kullandı.

    ​Pazartesinden itibaren geçerli olacak yaptırımların 600’ün üzerinde şirket ve şahsı kapsayacağını belirten Pompeo, “Maliye Bakanlığı yaptırım listesine 600’ün üzerinde şirket ve şahıs dâhil dilecek. Yaptırımlar İran rejiminin davranışlarını etkilemeli. Umutlarımız bu yönde. Bu Başkan (Donald) Trump’ın sürdürdüğü politikanın nedeni” diye konuştu.

    İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney
    © REUTERS / Hassan Abdallah
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    Yaptırımların şimdiden İran ekonomisine muazzam bir etkisi olduğunu, zira Avrupalı ortakların önceden ülkeden ayrılmaya başladıklarını aktaran Pompeo, “Yüzlerce şirket İran’ı terk etti” dedi ve şöyle devam etti: “İran’dan ham petrol ihracatını şimdiden günde 1 milyon varilin üzerinde kısmış olduk. Bu rakam ileride de düşmeye devam edecek. Birkaç ülke petrol ithalatını önemli derecede kısmış durumda, sıfıra ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyaç var.”

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    Etiketler:
    İran'a yaptırımlar, Fox News, ABD Dışişleri Bakanlığı, Mike Pompeo, İran, ABD
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