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    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

    Pompeo: Cinayeti işleyenleri sorumlu tutacağız, Suudi Arabistan'la stratejik ilişkiyi de koruyacağız

    © REUTERS / Brendan McDermid
    ABD
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    Konu:
    Cemal Kaşıkçı cinayeti (53)
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    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürenlerden hesap soracaklarını belirterek, ülkesinin Suudi Arabistan'la stratejik ilişkilerini devam ettireceğini bildirdi.

    Kaşıkçı vakasıyla ilgili Riyad'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo-Veliaht Prens Muhammed Selman (MbS) görüşmesi
    © REUTERS / Leah Millis
    Pompeo'dan Kaşıkçı açıklaması: Hem menfaatlerimizi koruyacağız, hem sorumlulardan hesap soracağız
    Bakan Pompeo hükümete yakınlığıyla bilinen Fox News kanalına İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalar yaptı.

    "Bu cinayeti işleyenleri sorumlu tutacağız. Aynı zamanda ABD'nin Suudi Arabistan'la olan stratejik ilişkisini koruyacağız." diyen Pompeo, cinayetle ilgili bakanlığının çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

    Pompeo, Kaşıkçı'nın ölümüyle ilişkilendirilen 16 kişinin vizelerinin iptal edildiğini belirterek,  ABD ile Suudi Arabistan ilişkilerinin, İran'ın yayılmacı politikalarına karşı önemine vurgu yaptı.

    ABD Başkanı Donald Trump da bir taraftan Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabileceğini açıklarken, diğer taraftan ikili ilişkileri bozmak istemediğinin sinyalini vermişti.

    KAŞIKÇI CİNAYETİ

    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
    Twitter
    'Cemal Kaşıkçı İsrail üretimi yazılımla gözetlendi' iddiası
    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamıştı. Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalmıştı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, boğularak yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

    Konu:
    Cemal Kaşıkçı cinayeti (53)

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    Etiketler:
    Fox News, ABD Dışişleri Bakanlığı, Cemal Kaşıkçı, Mike Pompeo, Türkiye, Suudi Arabistan, ABD
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