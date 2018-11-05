Game of Thrones'tan Trump'a telif hakları tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü paylaştığı tweetinde dizinin meşhur repliği 'Kış geliyor' (Winter is coming) cümlesine atıfla, "Yaptırımlar geliyor" cümlesinin yazılı olduğu bir poster paylaşmıştı.

BBC türkçe'de yer alan habere göre, dizinin yapımcısı ve dağıtımcısı olan HBO televizyon kanalı CNN'e yaptığı açıklamada, "Böyle bir mesajlaşmanın yapılacağının farkında değildik, markamızın siyasi amaçlar için uygunsuz kullanılmamasını tercih ederdik" dedi.

Kanal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında ise "Telif haklarının yanlış kullanımını Dothraki dilinde nasıl söylersiniz?" diyen esprili bir dil kullandı.

How do you say trademark misuse in Dothraki? — HBO (@HBO) 2 Kasım 2018

​Dizinin esinlendiği kitabın yazarı olan George R.R. Martin de attığı tweetinde 6 Kasım'da ABD'de düzenlenecek ara seçimlere atıfta bulunarak, "Korku, kılıçtan daha keskindir. 6 Kasım'da oy verin" ifadesini kullandı.

I'm asking everyone to get out there and VOTE this coming Tuesday! https://t.co/J46vnwDvwy — George RR Martin (@GRRMspeaking) 4 Kasım 2018

​Martin'in Trump karşıtı bir edebiyatçı olduğunu biliniyor.

Martin, geçen ay New York Times dergisiyle yaptığı bir röportajda, Trump'ı dizinin kötü karakterlerinden Kral Joffrey'nin büyümüş hali olarak tanımlamıştı.