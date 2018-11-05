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16:24 05 Kasım 2018
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    9 yaşındaki Muhammad Şadheli, 9 Ağustos okul otobüsü katliamından sağ kurtuldu, ama sakat kaldı. Şimdi bahçede beden eğitimi ya da sivi savunma tatbikatı yapan arkadaşlarını tekerlekli sandalyeden izliyor.

    Trump'a göre Yemen'deki çocuk katliamının sebebi, ABD'nin verdiği bombalar değil, Suudi beceriksizliği

    © REUTERS / Naif Rahma
    ABD
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    ABD Başkanı, kendilerinin verdiği bombalarla Suudi Arabistan'ın Yemen'de okul otobüsü vurup 40 çocuğu öldürmesini şöyle değerlendirdi: Silahı nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar; bu, korkunç bir şey.

    Jim Carrey
    © AP Photo / Richard Shotwell
    Jim Carrey'den 'Yemen' tepkisi: Bizim müttefikimiz, bizim füzemiz, bizim suçumuz
    Suudi Arabistan'ın Mart 2015'ten beri Yemen'e düzenlediği saldırıya ABD'nin verdiği destek kendi başkanlığı döneminde tırmansa da, Donald Trump, ABD'nin katliamlardaki sorumluluğunu kabule yanaşmıyor.

    Pazar günü Axios'a röportaj veren Trump, Suud'un 9 Ağustos'ta Yemen'in kuzeyindeki Dhahyan'da kalabalık pazar yerini vurup okul otobüsünü isabet ettirmesi sonucu 40'ı çocuk 51 sivilin ölmesi, onlarcasının yaralanıp sakat kalmasının, Washington'ın suçu olmadığını savundu.

    Senatör Bernie Sanders
    © AP Photo / Carolyn Kaster
    Sanders'tan Suudi Arabistan'a desteğin durdurulması çağrısı: İşe Yemen'le başlayabiliriz
    Katliam yerinde Amerikan Lockheed Martin üretimi 227 kiloluluk lazer güdümlü MK 82 bombasının parçalarının bulunması karşısında "Temelde silahı nasıl kullanacağını bilmeyen insanlardan kaynaklanıyor, bu da korkunç bir şey" değerlendirmesini yapan Trump, sosyal medyada çok yoğun paylaşılan bombardıman görüntüsünü de 'korku şovu' diye niteledi:

    "Bence dehşet verici bir durum. Otobüse ve çocuklara olanları görmekten nefret ettim, çünkü böyle bir şey gördüğünde bu safi korku şovudur."

    Donald Trump'tan tüfekli keskin nişancı taklidi
    © AP Photo /
    Trump göçmenleri tehdit etti: Taş atarsanız vururuz
    TELAŞA MAHAL YOK: YEMEN'E ÇOK DİKKATLİ BAKIYORLARMIŞ

    Bu trajedi karşısında hissettiği iğrenmeyi betimlemek için rahatsız olduğunu, sıkıntı duyduğunu söylemenin yetersiz kalacağını ifade eden Trump, Yemen'deki ayrım gözetmeyen bombardımanla ilgili haberlerin arkasının kesilmemesi nedeniyle ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışlarını durdurmasının gerekip gerekmediği sorusunu şöyle yanıtladı:

    "Şu sıra Yemen'e çok dikkatli şekilde bakıyoruz. Aslında Yemen'i çok çok dikkatli inceliyoruz. Suudilerle konuşacağım pek çok konu var."

    Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS) kahve içiyor Riyad askeri akademi mezuniyet töreni
    © REUTERS / Bandar Algaloud
    Suudi Veliahtı'nın 'Yemenli çocukları vurun ki kuşaklar boyu bizden korksunlar' dediği iddia edildi
    SUUDİLERE SİLAH KULLANMASINI ÖĞRETECEK

    ABD Başkanı "Silahları nasıl kullanacağını bilmeyip çocuk dolu otobüsleri vuran insanlarla birlikte olmak kesinlikle istemem" diye ekledi. 

    Trump, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ortaya çıkmasının ardından da Suudi Arabistan'a silah satışlarının durdurulmasına yönelik talepleri reddetmişti.

    14 MİLYON YEMENLİ AÇLIKTAN ÖLEBİLİR

    Yemen'de yetersiz beslenme nedeniyle sağlık sorunları yaşayan bir çocuk
    © REUTERS / Khaled Abdullah
    UNICEF: Yemen'de 10 dakikada 1 çocuk ölüyor
    Suudi saldırılarının yarattığı yıkım yüzünden çoğu çocuk ve kadın 14 milyon insanın açlıktan ölümün eşiğine geldiği Yemen'de kolera salgını da kol geziyor.

    'GERÇEK ÖLÜ SAYISI 56 BİNDEN FAZLA'

    Son olarak The Independent gazetesinin Ortadoğu uzmanı muhabiri Patrick Cockburn, Suudi saldırısında Yemen'de ölenlerin sayısının BM tarafından bir yıldır 10 bin olarak açıklanmasının düzenbazlık olduğunu, gerçek ölü sayısının 56 bini geçtiğini söylemişti.

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