Trump'a göre Yemen'deki çocuk katliamının sebebi, ABD'nin verdiği bombalar değil, Suudi beceriksizliği

Pazar günü Axios'a röportaj veren Trump, Suud'un 9 Ağustos'ta Yemen'in kuzeyindeki Dhahyan'da kalabalık pazar yerini vurup okul otobüsünü isabet ettirmesi sonucu 40'ı çocuk 51 sivilin ölmesi, onlarcasının yaralanıp sakat kalmasının, Washington'ın suçu olmadığını savundu.
"It wasn’t the US-made bomb, but rather the Saudi military’s inability to properly use the munition –despite all the American training– that led to the “horror show” bombing of a Yemeni school bus in August, Donald Trump has said."https://t.co/HyDsHBsYov— Michael Ruebenach (@mmg_ruebenach) 5 Kasım 2018
"Bence dehşet verici bir durum. Otobüse ve çocuklara olanları görmekten nefret ettim, çünkü böyle bir şey gördüğünde bu safi korku şovudur."
Saudis ‘don’t know how to use’ US bombs: Trump condemns deadly Yemen school bus strike…kind of — https://t.co/ppvTbS5URB pic.twitter.com/zB7hDi9QoZ— The Duran (@TheDuran_com) 5 Kasım 2018
Bu trajedi karşısında hissettiği iğrenmeyi betimlemek için rahatsız olduğunu, sıkıntı duyduğunu söylemenin yetersiz kalacağını ifade eden Trump, Yemen'deki ayrım gözetmeyen bombardımanla ilgili haberlerin arkasının kesilmemesi nedeniyle ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışlarını durdurmasının gerekip gerekmediği sorusunu şöyle yanıtladı:
"Şu sıra Yemen'e çok dikkatli şekilde bakıyoruz. Aslında Yemen'i çok çok dikkatli inceliyoruz. Suudilerle konuşacağım pek çok konu var."
ABD Başkanı "Silahları nasıl kullanacağını bilmeyip çocuk dolu otobüsleri vuran insanlarla birlikte olmak kesinlikle istemem" diye ekledi.
Trump, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ortaya çıkmasının ardından da Suudi Arabistan'a silah satışlarının durdurulmasına yönelik talepleri reddetmişti.
14 MİLYON YEMENLİ AÇLIKTAN ÖLEBİLİR
'GERÇEK ÖLÜ SAYISI 56 BİNDEN FAZLA'
Son olarak The Independent gazetesinin Ortadoğu uzmanı muhabiri Patrick Cockburn, Suudi saldırısında Yemen'de ölenlerin sayısının BM tarafından bir yıldır 10 bin olarak açıklanmasının düzenbazlık olduğunu, gerçek ölü sayısının 56 bini geçtiğini söylemişti.
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