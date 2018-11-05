ABD Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları: İran'a yaptırımlardan Türkiye muaf

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çıkmasının ardından yeniden uyguladığı yaptırımlarda 2. aşama yürürlüğe girdi. Dışişleri ve Hazine Bakanlıklarından "İran'a yaptırımları yeniden tümüyle uyguluyoruz" açıklaması yapıldı. Buna göre Türkiye dahil 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda muafiyet tanındı.

Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayla kaldırılan tüm yaptırımları yeniden yürürlüğe koydu. Yaptırımların ilk dilimi 7 Ağustos'ta, ikinci dilimi de bugün devreye girdi.

Bugün uygulamaya konulan yaptırımlar, İran ekonomisinin temel direkleri konumundaki petrol ihracatı, deniz taşımacılığı ve bankacılık sektörlerini vurdu.

Yaptırımlar, İran'la ticaret yapan ülkeleri de olumsuz etkileyecek.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'dan petrol alımıyla ilgili yaptırımlarda geçici muafiyet uygulanacak 8 ülkeyi açıkladı: Çin, Güney Kore, Hindistan, İtalya, Japonya, Tayvan, Türkiye, Yunanistan…

Bu 8 ülke, İran'dan en çok petrol alan ülkeler arasında.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin de Avrupa Birliği'nin İran'la arasında insani yardım ve bazı ticari falliyetler dahil belli transferleri devam ettirmesine izin vereceklerini söyledi.

Basın toplantısında Trump'ın İran'a yaptırımlarla ilgili Taht Oyunlarını anıştıran paylaşım yaptığı hatırlatılıp bunun münasip olup olmadığı soruldu.

Pompeo, "(İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı) Kasım Süleymani'nin buna cevabını gördünüz, onun elinde Amerikan kanı var. Kesinlikle komik bir durum değil. İranlılar Amerikan askerlerinin canlarını tehlikeye atan adımlar atıyorlar. Hiçbirniz umursamıyorsunuz" yanıtını verdi.