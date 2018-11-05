Rihanna'dan Trump'a tepki: Ne beni ne de sevenlerimi trajik seçim kampanyanız için kullanabilirsiniz

Rihanna, 'Don't Stop The Music' isimli şarkısının iziniz olarak Cumhuriyetçi Parti'nin seçim etkinliğinde kullanılması üzerine tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Ne benim ne de beni seven insanları trajik seçim çalışmalarınız için kullanamazsınız" ifadelerini kullandı.

ABD'li ünlü müzisyen Rihanna, Cumhuriyetçi Parti'nin Tennessee eyaletinin Chattanooga kentinde düzenlediği seçim kampanyası etkinliğinde ‘Don't Stop The Music' isimli parçasının çalınmasından ötürü sosyal medya üzerinden Donald Trump'a tepki gösterdi.

Twitter'da gazeteci Philip Rucker'in Cumhuriyetçi Parti'nin seçim kampanyası etkinliğinde ‘Don't Stop The Music' isimli şarkının çalınmasına tepki gösterdiği paylaşım sonrası konu hakkında açıklama yapan Rihanna, "Ne benim ne de beni seven insanları trajik seçim çalışmalarınız için kullanabilirsiniz. Uyarın için çok teşekkür ederim Philip!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Kasım günü gerçekleşecek ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi Parti'den ABD Senatosu için aday olan Marsha Blackburn'e desteğini göstermek amacıyla Blackburn'ün etkinliğine katılmıştı.

'TARİH YAZMA FIRSATINA SAHİPSİNİZ'

Rihanna Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, Demokrat Parti'den Florida valiliği için aday olan Andrew Gillum'u destekleyeceğini belirtmişti.

Sevenlerine seslenerek, "Bu seçimde tarih yazma fırsatına sahipsiniz" diyen ünlü müzisyen yaptığı açıklamada, "Tüm ABD tarihinde sadece 4 tane siyah vali görev yaptı. Biz, Andrew Gillum'a yardım ederek ABD tarihindeki bir sonraki ve Florida'nın ilk valisi olmasını sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan ABD'nin Pittsburg kentinde yaşanan sinagog saldırısı sonrasında Indiana'da düzenlenen Cumhuriyetçi Parti'nin seçim kampanyası etkinliğinde ‘Happy' isimli şarkısının kendi izni olmadan çalındığını belirten Pharrell Williams, Trump'dan şikayetçi olduğunu duyurmuştu.

Williams'ın avukatı Trump'a yönelik bir ihtarname çekmiş ve müvekkili adına bir mektup göndermişti.

© REUTERS / MARIO ANZUONI Ünlü müzisyen Pharrell Williams’tan Trump’a yasak

USA Today'in ulaştığı mektupta, sanatçının avukatı Howard King, yaşanan saldırı sonrası ‘Happy' isimli şarkının çalınmasına tepki göstermiş, "Akıl hastası bir milliyetçi tarafından 11 kişinin katledildiği gün, siz (Trump) Indiana'da politik bir etkinlikte kalabalığa onun (Williams) ‘Happy' isimli şarkısını çaldınız" ifadelerini kullanmıştı.

THE ESTATE OF PRİNCE VE AEROSMİTH'DEN STEVE TAYLOR DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

The estate of Prince, ‘Purple Rain' isimli şarkısının seçim sürecinde kullanılması sonrasında Trump'a kendi şarkılarının kullanılmaması yönünde uyarıda bulunmuştu.

Ayrıca, Aerosmith grubunun solisti Steve Taylor da ‘Livin' On The Edge' isimli şarkının seçim döneminde Cumhuriyetçi Parti tarafından kullanılması sonrasına gerekli adımları atacağını belirtmişti.