Bolton: İran'a yaptırımlarımız bunun da ötesinde, daha çoğu yolda

Trump yönetiminin İran'a yaptırımların tümüyle geri döndüğünü duyurmasının ardından konuşan Bolton, ABD'den İran'a yönelik ilave yaptırımlar geleceğini söyledi, ama ayrıntıya girmedi.
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'YETİNECEK DEĞİLİZ'
"Bunun bile ötesine geçen yaptırımlar yürürlüğe koyacağız" iddiasında bulunan Ulusal Güvenlik Danışmanı, "Eski Başkan Barack Obama'nın yönetiminde 2015'te varolan yaptırımlarla yetinecek değiliz" ifadesini kullanarak ekledi:
"Dahası geliyor."
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