ABD, keşif uçaklarının Rus sınırları yakınlarında önlendiğinden şikayetçi

ABD Deniz Kuvvetleri internet sitesindeki açıklamada, "5 Kasım 2018 tarihinde, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında uçuş yapan Amerikan EP-3 Aries uçağı, Su-27 tarafından engellendi. Su-27 yüksek hızla doğrudan uçağımızın önünden geçerek pilotlarımız ve mürettebatımızı riske attığı için bu etkileşim güvensiz kabul edildi" ifadelerine yer verildi.

Su-27'nin son yakma kullanarak bir kez daha EP-3'e çok yakın mesafeden geçtiği iddia edilen açıklamada, "EP-3 mürettebatı, ilk yakınlaşmanın ardından türbülans, ikincisinin ardından da titreşim hakkında bilgi verdi. Engelleme yaklaşık 25 dakika sürdü" dendi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise önlemenin güvenli bir şekilde gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bu sabah saat 10.00 sularında, Karadeniz'in tarafsız suları üzerinde Rus sınırlarına doğru uçan menşei belirsiz hedef tespit edildi. Alarm üzerine en yakın havaalanından Su-27 havalandırıldı. Rus uçak güvenli mesafe koruyarak hedefe yaklaştı, hedefi ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait ЕР-3Е "Aries" keşif uçağı olarak tanımladı ve Rus hava sahası sınırını ihlal etmesini engelleyerek "gereken tüm güvenlik önlemlerine uygun biçimde" ona eşlik etti.

Keşif uçağının rotasını değiştirdikten sonra Su-27'nin havaalanına geri döndüğü belirtildi.