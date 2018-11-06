ABD'den İran'daki üç sivil nükleer programa 'izin'

© REUTERS / Jonathan Ernst ABD yeni İran yaptırımlarını uygulamaya başladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımların ikinci aşamasının da başladığını duyurmasının ardından ülke içinde sivil amaçla kurulduğunu söylediği nükleer tesislere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlık, açıklamasında, İran'ın Arak, Busher ve Fordow kentlerinde bulunan sivil nükleer tesislerin çalışmalarına devam etmesine 'izin' vereceklerini belirtti ve bundaki amacı "şeffaflığı sağlamak ve İran'ın bu tesislerde zenginleştirdiği uranyum stoklarını kontrol altında tutmak" şeklinde nitelendirdi.

Ayrıca İran yönetiminin askeri amaçlar için bu tesislerde geliştirme yapmasının önlenmesine vurgu yapılan açıklamada, "Bu karar bize, yeni ve daha güçlü bir anlaşma yapana kadar, İran'ın nükleer programını kısıtlama ve rejim üzerindeki baskıyı koruma imkanı veriyor" ifadesi kullanıldı.