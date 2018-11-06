ABD Genelkurmay Başkanı: Rusya, gelecekte Çin kadar büyük tehdit oluşturmayacak

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, 2025-2035 yıllarında Rusya'nın ABD için Çin kadar büyük bir tehdit oluşturmayacağını ileri sürdü.

Duke Üniversitesi'nde öğrencilere hitap eden Dunford, Rusya'nın bugünkü potansiyelini koruyamayacağını ve gelecekte Çin kadar büyük bir tehdit oluşturmayacağını savundu.

'30 YIL İÇERİSİNDE ASIL TEHDİT ÇİN OLACAK'

© REUTERS / Jonathan Ernst Mattis: Rusya'nın nükleer silahları ABD için ana tehdit

Dunford, "Rusya'da demografik ve ekonomik göstergelerde düşüş var. Çin ise potansiyelini artırmak için daha fazla imkana sahip. Önümüzdeki 20-30 yılda Çin'i asıl tehdit olarak ele almalıyız" dedi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis daha önce yaptığı bir açıklamada, Rusya'nın nükleer silahlarını ABD için birinci derecede nükleer tehdit olarak nitelemişti.

Mattis, ABD için nükleer bir tehdit oluşturabilecek ülkeler arasında yaptığı sıralamada, Rusya'yı ilk sırada anmış, Çin'in ikinci, Kuzey Kore'ninse üçüncü sırada olduğunu ifade etmişti.