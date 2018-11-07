ABD Kongresi ara seçimlerinde sandıklar kapanmaya başladı

© REUTERS / Andrew Kelly ABD halkı ara seçim için sandık başında

ABD Doğu saatiyle 06.00'da başlayan oy kullanma işlemleri birçok eyalette devam ederken, Kentucky ve Indiana eyaletlerinde ilk sandıklar kapandı.

Amerikan medyası ise eyaletlere göre sonuçları vermek için canlı yayınlarla sandık kapanma sürecini takip ediyor.

'SEÇMENLERİN YÜZDE 55'İ TRUMP'IN PERFORMANSINDAN MEMNUN DEĞİL'

Öte yandan Amerikan CNN kanalının ülke genelinde yaptığı sandık çıkış anketlerine göre oy kullanan seçmenlerin yüzde 55'i ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki performansını beğenmediklerini ifade etti. Aynı ankete göre katılımcıların yüzde 44'ü ise Trump'ın başkanlık performansını başarılı bulduğunu belirtti.

'OY VERMEDE BELİRLEYİCİ İKİ UNSUR, TRUMP'IN BAŞKANLIĞI VE SAĞLIK REFORMU'

© AFP 2018 / Patrick Kovarik Rihanna'dan Trump'a tepki: Ne beni ne de sevenlerimi trajik seçim kampanyanız için kullanabilirsiniz

Diğer yandan Washington Post'un yaptığı güncel bir ankette seçmenlerin oy verme davranışındaki iki ana unsurun "Trump'ın başkanlığı" ve "sağlık reformu" olduğu kaydedildi. Ankete göre ekonomi ve göçmenlerle ilgili konular, seçmenlerin gündemindeki diğer öne çıkan faktörler oldu.

435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamını, 100 üyeli Senatonun ise 35 sandalyesini yeniden oluşturacak ara seçimlerin sonuçlarının ilerleyen saatlerde şekillenmesi bekleniyor.

Kongrenin yanı sıra 50 eyaletin 36'sının da valisi bugünkü seçim sonuçlarına göre yeniden belirlenecek.