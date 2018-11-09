ABD Minuteman 3 füzesini test etti

Test hakkında daha ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.
Minuteman 3 füzesinin ilk başarılı fırlatma denemesi 26 Nisan'da gerçekleştirilmişti. Geçen ağustostaysa ABD ordusu, ‘test sırasında beklenmedik bir olaya yol açabilecek bir aksaklık’ nedeniyle Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden fırlatma işlemini iptal etmişti.
3 aşamalı karada üslenen kıtalararası balistik füzeler olan Minuteman füzeleri ilk olarak Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne karşı yapılmıştı. Şimdilerde bu füze ABD'nin elindeki karada üslenen tek kıtalararası balistik füze olma özelliğini taşıyor. Açık kaynaklardan elde edilen son bilgilere göre Washington, en az 2020’nin sonuna kadar kullanılabilecek 450 füzeyi elinde bulunduruyor.
Füze ABD ordusunun kullanımına 1970 yılında geçti, 1978 sonundaysa üretimi durduruldu. Füze 12 bin kilometre uzaklıktaki hedefleri yok edebiliyor.
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