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19:47 09 Kasım 2018
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    Minuteman III

    ABD Minuteman 3 füzesini test etti

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    ABD
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    ABD Hava Kuvvetleri’nin Minuteman 3 kıtalararası balistik füzesini Kaliforniya'daki Vanderberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden fırlatarak test ettiği öğrenildi.

    Minuteman III
    Twitter
    ABD, Minuteman 3 füzesi denemesini iptal etti
    Fox News kanalının haberine göre füze, ABD’nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde yer alan Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden önceki gece geç saatte fırlatıldı. Füzenin savaş başlığıyla donatılmadığı belirtilen haberde, testin başarılı bir şekilde tamamlandığı ve füzenin belirlenen hedefe isabet ettiği kaydedildi.

    Test hakkında daha ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

    Minuteman 3 füzesinin ilk başarılı fırlatma denemesi 26 Nisan'da gerçekleştirilmişti. Geçen ağustostaysa ABD ordusu, ‘test sırasında beklenmedik bir olaya yol açabilecek bir aksaklık’ nedeniyle Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden fırlatma işlemini iptal etmişti.

    3 aşamalı karada üslenen kıtalararası balistik füzeler olan Minuteman füzeleri ilk olarak Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne karşı yapılmıştı. Şimdilerde bu füze ABD'nin elindeki karada üslenen tek kıtalararası balistik füze olma özelliğini taşıyor. Açık kaynaklardan elde edilen son bilgilere göre Washington, en az 2020’nin sonuna kadar kullanılabilecek 450 füzeyi elinde bulunduruyor.

    Füze ABD ordusunun kullanımına 1970 yılında geçti, 1978 sonundaysa üretimi durduruldu. Füze 12 bin kilometre uzaklıktaki hedefleri yok edebiliyor.

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    Etiketler:
    Minuteman III füzesi, Fox News, ABD Savunma Bakanlığı, ABD
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