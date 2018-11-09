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    Trump'ın Rusya'nın seçimlere müdahalesine ilişkin soruşturmanın özel savcısı Mueller'i görevden alacağı söylentileri üzerine ABD'nin çeşitli kentlerinde protestolar düzenlendi. New York'ta Kimse hukukun üzerinde değil sloganıyla Trump'ın genel tavrı da hedef alındı.

    Trump'ın 'devam' dediği tartışmalı petrol boru hattına yargı set çekti

    © REUTERS / Jeenah Moon
    ABD
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    ABD yargısı ile Başkan Donald Trump arasındaki mücadelenin yeni rauntu, Montana eyaletinde federal bir yargıcın Keystone XL petrol boru hattı inşaatını durdurma kararına sahne oldu. Obama'nın yerlilerin ve çevrecilerin protestoları karşısında engellediği Keystone XL'i yeniden başlatmak, Trump'ın ilk icraatlarından biri olmuştu.

    Keystone XL
    © AFP 2018 / Brendan SMIALOWSKI
    Obama, Keystone XL projesini veto etti
    Kanada'nın katranlı kumdan çıkarılan ağır ham petrolünü ABD'yi boydan boya geçerek Meksika Körfezi eteklerindeki rafinerilere dek taşıyacak Keystone XL'in çevreye büyük zarar vereceğine dair eleştiriler dinmezken, ABD Bölge Yargıcı Brian Morris'den kritik bir karar geldi.

    Trump'ın Mart 2017'de projeye 'devam' demesi üzerine çevrecilerin açtığı davayla ilgili karar açıklayan Yargıç Morris, TransCanada Corp (TRP.TO) projesi olan petrol boru hattı inşaatının durdurulması gerektiğini, zira ABD hükümetinin projenin çevresel etkisiyle ilgili tam bir analiz yapılması sürecini tamamlamadığını belirtti. 

    Trump yönetiminin 'devam' talimatını haklı çıkarmak için 2014'ten kalma bir raporu kullanmasının, Ulusal Çevre Politikası Yasası, Nesli Tükenme Yasası ve İdari Usul Kanunu'nu ihlal ettiğini söyleyen Yargıç Morris, şu analizleri içeren ek rapor talep etti:

    Trump'ın Kuzey Dakota ve Keystone XL boru hatlarının yapımını onaylaması New York'ta protesto edildi
    © REUTERS / Stephanie Keith
    Trump'ın 'boru hattı' kararı protesto edildi
    EN ZEHİRLİ PETROLÜ TAŞIYAN HATTAN SIZMA İHTİMALİ

    * Halihazırdaki petrol fiyatlarının boru hattının uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliğine etkisi

    * Sera gazı salımlarının birikimli etkisi

    * Amerikan yerlilerinin topraklarına ve doğal kaynaklarına etkisi

    * Potansiyel petrol sızmalarıyla ilgili modellemenin güncellenmesi ve sızmaların dizginlenmesi için tavsiye edilen önlemler

    New Mexico, Albuquerque'den milletvekili seçilen yerli kadın siyasetçi Deb Haaland'ın kutlamalar sırasında dağılan saçlarını kızı Somah düzeltti.
    © REUTERS / Brian Snyder
    Trump'a nispet, Amerikan siyaseti artık daha kadın, daha esmer, daha havalı

    Kararda 'ilave çevresel etki raporu (SEIS) tamamlanana dek federal davalılar ile TransCanada şirketinin Keystone ve ilgili tesislerin yapım veya işletimine ilişkin herhangi bir faaliyet yürütmekten men edildiği' duyuruldu.

    Keystone XL'ye karşı 10 yıldır mücadele eden çevreciler ve yerliler için önemli başarı niteliğindeki bu yargı kararı, Kuzey Amerika çapında enerji operasyonları yürüten Kanadalı şirket TransCanada içinse ağır darbe oldu.

    8 milyar dolarlık boru hattının inşaatının en azından gecikmesi bekleniyor.

    Etiketler:
    çevresel etki, Keystone XL, Keystone XL, ABD yargısı, TransCanada Corp (TRP.TO), Keystone XL, Barack Obama, Donald Trump, Brian Morris, Montana, Kanada, ABD
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