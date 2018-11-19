Trump: Artık Pakistan'a milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız

Fox News Sunday'e demecinde Pakistan'ı ABD'den milyarlarca dolar almasına karşın Kaide lideri Usame bin Ladin'i saklamış olmakla suçlayan Trump, İmran Han'ın "ABD, madem terörle mücadeleye 1 trilyon dolar harcadı, Taliban neden daha güçlü onu açıklasın" cevabı üzerine yeni salvoya geçti.
'AHMAKLAR'
Twitter'dan paylaşımlarda bulunan Trump, Usame bin Ladin'i Pakistan'da yakalayanın ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) olduğunu hatırlatıp şöyle devam etti:
"Elbette ki Usame bin Ladin'i çok daha önce yakalamamız gerekirdi. Dünya Ticaret Merkezi saldırısından hemen önce kitabımda ona dikkat çekmişttim. Başkan (Bill) Clinton bilindiği üzere bu fırsatı kaçırmıştı. Biz Pakistan'a milyarlarca dolar ödeme yaptık, onlar bize (bin Ladin'in) Pakistan'da yaşadığını asla söylemedi. Ahmaklar."
Of course we should have captured Osama Bin Laden long before we did. I pointed him out in my book just BEFORE the attack on the World Trade Center. President Clinton famously missed his shot. We paid Pakistan Billions of Dollars & they never told us he was living there. Fools!..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2018
"Pakistan'a artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız, çünkü paramızı alıp bizim için hiçbir şey yapmıyorlar" diye çıkışan Trump, bunun başlıca örneklerinin Bin Ladin ve Afganistan olduğunun altını çizdi.
Başkan, Pakistan'ın ABD'den alıp karşılığında hiçbir şey vermeyen pek çok ülkeden biri olduğunu söyleyip "Bu artık bitiyor" dedi.
….We no longer pay Pakistan the $Billions because they would take our money and do nothing for us, Bin Laden being a prime example, Afghanistan being another. They were just one of many countries that take from the United States without giving anything in return. That’s ENDING!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 Kasım 2018
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