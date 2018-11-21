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20:56 21 Kasım 2018
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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump, petrol fiyatlarındaki düşüş için Suudi Arabistan'a teşekkür etti

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ABD
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    Uluslararası kamuoyunu şoke eden Kaşıkçı cinayeti üzerinden ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi kraliyeti arasında al gülüm ver gülüm yaşanıyor.

    Suikastla ilgili tüm şüphe oklarının yöneldiği Veliaht Prens MbS ile Kaşıkçı'nın oğlu Salah, birbirlerinin gözlerinin içine bakarak el sıkıştı.
    © Fotoğraf : Twitter
    'CIA, Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın verdiği sonucuna ulaştı'
    Kaşıkçı cinayetiyle ilgili CIA raporunu almasının ardından Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MbS) cinayete karışmışsa da Suudi Arabistan'la ilişkileri bozmayacağını belirtmiş olan ABD Başkanı Donald Trump, ardından petrol fiyatlarındaki düşüşle ilgili tweetinden Riyad'a el salladı:

    "Petrol fiyatları düşüyor. Muhteşem! Amerika ve Dünya için sanki büyük bir vergi indirimi gibi. Keyfini sürün! Daha demin 82 dolardı, şimdi 54 dolar. Suudi Arabistan'a teşekkürler, ama hadi gelin, daha da insin!"

    Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman
    © REUTERS / Bandar Algaloud/Suudi Kraliyet Sarayı
    ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: Kaşıkçı cinayeti emrini Veliaht Prensin verdiği gün gibi aşikar
    '100 DOLARI GÖRÜR' DERKEN

    Trump yönetiminin kasımda yürürlüğe soktuğu tam teşekküllü İran yaptırımlarıyla ilgili önceden yaptığı açıklamaların ve Venezüella'daki krizin yarattığı endişelerin de etkisiyle eylül sonunda 82 dolara çıkan varil ham petrol fiyatı, 100 doları görüp görmeyeceği spekülasyonlarını beraberinde getirmişti. 

    İRAN YAPTIRIMLARINDAN MUAFİYET DAĞITILDI

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Yuri Gripas
    Trump: Prens Selman, Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgi sahibi olabilir
    Bu ayın başında Trump yönetiminin İran'a yaptırımları açıklarken pek çok ülkeye muafiyet sunmasına Suudi Arabistan'ın tepkisi de petrol fiyatının düşmesine fırsat vermedi.

    TRUMP'IN AÇIKLAMASI DÜŞÜŞÜ HIZLANDIRDI

    2 Ekim'den beri uluslararası toplumu meşgul eden Kaçıkçı cinayeti ise petrol fiyatlarının aşağı çekilmesine malzeme olmuş gözüküyor. Dün akşam Trump'ın CIA raporu her ne derse desin Kaşıkçı cinayetinden MbS'yi sorumlu tutmayacağını ve Suud'la ittifakı bozmayacağını açık açık söylemesinin ardından petrol serbest düşüşe geçti.

    Ancak bunun Suudi Arabistan'ın Trump'a jest olarak petrol arzını artırmasının dışında nedenleri olduğuna dair kullanıcı yorumları da eksik olmadı.

    Etiketler:
    petrol fiyatları, Cemal Kaşıkçı, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), Donald Trump, Suudi Arabistan, ABD
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