Trump, petrol fiyatlarındaki düşüş için Suudi Arabistan'a teşekkür etti

Uluslararası kamuoyunu şoke eden Kaşıkçı cinayeti üzerinden ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi kraliyeti arasında al gülüm ver gülüm yaşanıyor.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili CIA raporunu almasının ardından Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MbS) cinayete karışmışsa da Suudi Arabistan'la ilişkileri bozmayacağını belirtmiş olan ABD Başkanı Donald Trump, ardından petrol fiyatlarındaki düşüşle ilgili tweetinden Riyad'a el salladı:

"Petrol fiyatları düşüyor. Muhteşem! Amerika ve Dünya için sanki büyük bir vergi indirimi gibi. Keyfini sürün! Daha demin 82 dolardı, şimdi 54 dolar. Suudi Arabistan'a teşekkürler, ama hadi gelin, daha da insin!"

Oil prices getting lower. Great! Like a big Tax Cut for America and the World. Enjoy! $54, was just $82. Thank you to Saudi Arabia, but let’s go lower! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 Kasım 2018

© REUTERS / Bandar Algaloud/Suudi Kraliyet Sarayı ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: Kaşıkçı cinayeti emrini Veliaht Prensin verdiği gün gibi aşikar

Trump yönetiminin kasımda yürürlüğe soktuğu tam teşekküllü İran yaptırımlarıyla ilgili önceden yaptığı açıklamaların ve Venezüella'daki krizin yarattığı endişelerin de etkisiyle eylül sonunda 82 dolara çıkan varil ham petrol fiyatı, 100 doları görüp görmeyeceği spekülasyonlarını beraberinde getirmişti.

İRAN YAPTIRIMLARINDAN MUAFİYET DAĞITILDI

© REUTERS / Yuri Gripas Trump: Prens Selman, Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgi sahibi olabilir

Bu ayın başında Trump yönetiminin İran'a yaptırımları açıklarken pek çok ülkeye muafiyet sunmasına Suudi Arabistan'ın tepkisi de petrol fiyatının düşmesine fırsat vermedi.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI DÜŞÜŞÜ HIZLANDIRDI

2 Ekim'den beri uluslararası toplumu meşgul eden Kaçıkçı cinayeti ise petrol fiyatlarının aşağı çekilmesine malzeme olmuş gözüküyor. Dün akşam Trump'ın CIA raporu her ne derse desin Kaşıkçı cinayetinden MbS'yi sorumlu tutmayacağını ve Suud'la ittifakı bozmayacağını açık açık söylemesinin ardından petrol serbest düşüşe geçti.

Oil price decline deepens, with prices down about 7%, after Trump casts doubt on Saudi crown prince's alleged role in journalist's killing https://t.co/pEC2V031qn — The Wall Street Journal (@WSJ) 20 Kasım 2018

Ancak bunun Suudi Arabistan'ın Trump'a jest olarak petrol arzını artırmasının dışında nedenleri olduğuna dair kullanıcı yorumları da eksik olmadı.

You’re the #FakeNews king. Saudi has been restricting oil output and reducing shipments to the US. Oil price is falling because the Iran sanctions are less effective than initially planned, increased US production AND expectations for SLOWER GLOBAL GROWTH in part due to tariffs. — publius (@patriot_publius) 21 Kasım 2018

He wants you to think that is the alternative. In truth the USA is the reason the oil price is plummeting as we produce 12 million barrels / day, more than any other country, while reducing consumption and increasing our exports of refined products. Reprehensible — durpx5 (@durpx5) 21 Kasım 2018

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