Trump'ın yeni gümrük vergisi açıklaması Apple'ı vurabilir: Çin'de üretiliyor

Ekim ayından bu yana teknoloji hisselerine gelen sert satışlarla piyasa değerinin beşte biri eriyen Apple Inc., ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'de üretilen iPhone gibi akıllı telefonlara ve dizüstü bilgisayarlara yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilebileceğini işaret etmesi ile diğer bir sorunla daha karşı karşıya kalabilir.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, şirket halihazırda tahminlerini düşüren tedarikçilerle karşı karşıya ve bu durum, Eylül ayında piyasaya sürülen yeni iPhone modellerinin beklendiği kadar satılmadığını işaret ediyor. Trump'ın Pazartesi günü Wall Street Journal'a yaptığı değerlendirmede Apple imzalı ürünün Çin'e uygulanacak diğer bir tarife dalgasında yer alabileceğine ilişkin yorumları, şirket CEO'su Tim Cook için diğer bir darbeyi oluşturuyor.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARININ ARDINDAN APPLE HİSSE SENETLERİ DÜŞÜŞTE

ABD Başkanı, mobil telefonlar ve dizüstü bilgisayarları işaret ederek, "Belki Belki. Vergi oranının ne olacağına bağlı," dedi ve "Demek istediğim, oranı yüzde 10 yapabilirim ve halk bunu çok kolaylıkla kaldırabilir" şeklinde konuştu. Bu değerlendirmelerin ardından, Apple hisse senetleri, Pazartesi günü kapanış sonrası işlemlerde yüzde 1.6 düştü.

ABD, 1 Ocak'tan itibaren, 200 milyar dolarlık daha Çin ürününe uyguladığı gümrük vergisini yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarmaya hazırlanıyor. iPhone ve diğer Apple ürünlerinin önemli bir kısmı Çin'de üretiliyor ve küresel olarak ihracatı bu ülkeden yapılıyor. Apple'a konu hakkında yorum için ulaşılamadı.

'YORUMLAR YATIRIMCILARI SARSACAK'

Bazı analistler, bu yorumların yatırımcıları sarsabileceğini düşünüyor. Wedbush Securities analisti Daniel Ives, Pazartesi günü hazırladığı notta, "Müşterilerin açık bir şekilde fiyata duyarlı olmaları ve bir iPhone'un ortalama satış fiyatının yaklaşık 800 dolara ulaşması ile birlikte, Cook ve yatırımcıların en son görmek istedikleri şey, şirket için bu kritik büyüme kavşağında, iPhone'lara ilave vergi ve talebi etkileyen faktörler" dedi.

iPhone'ların ABD'de satış fiyatları, Apple'ın halen satışını yaptığı iPhone 7 gibi eski modeller dahil, 449 dolar ile 1,449 dolar arasında değişiyor.