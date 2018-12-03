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22:57 03 Aralık 2018
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    Donald Trump ve Şi Cinping

    Trump boyut değiştirdi: Çin'le ticaret savaşından ilişkilerde büyük atılıma

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    ABD
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    G20'de Çin'den ithal Amerikan otomobillerine yüzde 40 gümrük vergisini kaldırma sözü alan Trump, "Şi ile sıradışı bir görüşme gerçekleştirdim. Çin'le ilişkiler ileriye doğru büyük atılım yaptı" dedi. Trump, gelecekte bir zaman ABD-Çin-Rusya arasında silahsızlanma görüşmeleri önerdi.

    Çin- ABD- Gümrük vergisi
    © AP Photo / Robert Lighthizer
    G20 Zirvesi'ndeki Çin- ABD görüşmesinden '90 günlük ateşkes' çıktı
    ABD Başkanı Donald Trump, kendi başlattığı Çin'le ticaret savaşlarından şimdilik ilk ganimeti elde etmiş gözüktü.

    Arjantin'de düzenlenen G20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüşen Trump, Çin'i ithal Amerikan otomobillerine uyguladığı yüzde 40 gümrük vergisini indirme ve kaldırmaya ikna etmiş olarak döndüğünü duyurdu.

    Twitter'dan coşkulu paylaşımlarda bulunan Trump, "Çin, ABD'den gelen otomobillere halihazırdaki yüzde 40 gümrük vergisini azaltmayı ve kaldırmayı kabul etti" açıklamasını yaptı.

    ABD-Çin
    © AP Photo / Andy Wong
    Çin, ABD otomobillerine uyguladığı tarifeleri kaldırıyor
    MAO'NUN SÖZÜ

    9 saat sonra seri atışa geçen Trump "Arjantin'de Çin Devlet Başkanı Şi ile sıradışı bir görüşme yaptım" dedikten sonra Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'un 'İleriye doğru büyük atılım' kavramına atıf yaptı:

    "Çin'le ilişkiler ileriye doğru büyük atılım yaptı! Çok güzel şeyler olacak. Biz büyük bir güçten hareketle pazarlık ediyoruz, ama Çin de aynı şekilde çok şey kazanacak, eğer ki anlaşma sağlanırsa. Herkes için fırsat eşitliği sağla!"

    Donald Trump Beyaz Saray'dan çıkmadan evvel gazetecilere açıklama yapıyor.
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    'ÇİFTÇİLER SİZİ SEVİYORUM'

    "Çiftçiler, Çin'le anlaşmamızdan çük büyük ve çok hızlı fayda elde edecek taraf olacak" iddiasında bulunan Trump, Çin'in derhal tarım ürünleri almaya niyetli olduğunu ileri sürdü.

    'Dünyadaki en iyi, en kaliteli, en temiz üretimi ABD'nin yaptığını' savunan Trump "İşte Çin'in istediği de bu" vurgusuyla ekledi: "Çiftçiler, SİZİ SEVİYORUM!"

    ABD Başkanı Donald Trump- NATO
    © REUTERS / Reinhard Krause
    'NATO, Trump'tan nükleer anlaşmadan çıkmamasını istedi'
    'Şİ İLE BEN DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLİRİZ'

    Trump, Çin Devlet Başkanı ile ilişkisine de açıklık getirdi:

    "Başkan Şi ile benim çok güçlü ve kişisel bir ilişkimiz var. Ticaret ve ötesinde, iki büyük ülke arasında muazzam ve çok olumlu değişim getirebilecek sadece iki kişi var: O ve ben. Kuzey Kore konusunda bir çözüm Çin ve HERKES için muhteşem bir şeydir!"

    In this Thursday, Sept. 29, 2016, file photo, a woman holds up her cell phone before a rally with then presidential candidate Donald Trump in Bedford, N.H.
    © AP Photo / John Locher, File
    Twitter yetmedi: Trump, ABD'deki tüm telefonlara SMS atabilecek
    'SİLAHLANMA YARIŞINI NASIL DURDURABİLİRİZ, BİR ARA GÖRÜŞELİM'

    Trump, bir yandan körüklediği silahlanma yarışına diğer yandan karşı çıkıp ABD-Çin-Rusya arasında görüşmeler yürütülmesini önerdi:

    "Eminim gelecekte bir vakit Başkan Şi ile ben, Rusya Devlet Başkanı Putin'le de birlikte, büyük ve kontrol edilemez silahlanma yarışına dönüşmüş şeyi manalı şekilde nasıl durdururuz diye görüşmeye başlayacağız. ABD bu yıl 716 milyar dolar harcadı. Delilik!"

    Etiketler:
    G20, Vladimir Putin, Şi Cinping, Donald Trump, Rusya, Çin, ABD
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