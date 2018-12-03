Trump boyut değiştirdi: Çin'le ticaret savaşından ilişkilerde büyük atılıma

G20'de Çin'den ithal Amerikan otomobillerine yüzde 40 gümrük vergisini kaldırma sözü alan Trump, "Şi ile sıradışı bir görüşme gerçekleştirdim. Çin'le ilişkiler ileriye doğru büyük atılım yaptı" dedi. Trump, gelecekte bir zaman ABD-Çin-Rusya arasında silahsızlanma görüşmeleri önerdi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendi başlattığı Çin'le ticaret savaşlarından şimdilik ilk ganimeti elde etmiş gözüktü.

Arjantin'de düzenlenen G20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüşen Trump, Çin'i ithal Amerikan otomobillerine uyguladığı yüzde 40 gümrük vergisini indirme ve kaldırmaya ikna etmiş olarak döndüğünü duyurdu.

Twitter'dan coşkulu paylaşımlarda bulunan Trump, "Çin, ABD'den gelen otomobillere halihazırdaki yüzde 40 gümrük vergisini azaltmayı ve kaldırmayı kabul etti" açıklamasını yaptı.

China has agreed to reduce and remove tariffs on cars coming into China from the U.S. Currently the tariff is 40%. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Aralık 2018

© AP Photo / Andy Wong Çin, ABD otomobillerine uyguladığı tarifeleri kaldırıyor

9 saat sonra seri atışa geçen Trump "Arjantin'de Çin Devlet Başkanı Şi ile sıradışı bir görüşme yaptım" dedikten sonra Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'un 'İleriye doğru büyük atılım' kavramına atıf yaptı:

"Çin'le ilişkiler ileriye doğru büyük atılım yaptı! Çok güzel şeyler olacak. Biz büyük bir güçten hareketle pazarlık ediyoruz, ama Çin de aynı şekilde çok şey kazanacak, eğer ki anlaşma sağlanırsa. Herkes için fırsat eşitliği sağla!"

My meeting in Argentina with President Xi of China was an extraordinary one. Relations with China have taken a BIG leap forward! Very good things will happen. We are dealing from great strength, but China likewise has much to gain if and when a deal is completed. Level the field! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Aralık 2018

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump: Rusya ve Çin aklını başını toplayana dek nükleer cephaneliğimizi güçlendireceğiz

"Çiftçiler, Çin'le anlaşmamızdan çük büyük ve çok hızlı fayda elde edecek taraf olacak" iddiasında bulunan Trump, Çin'in derhal tarım ürünleri almaya niyetli olduğunu ileri sürdü.

'Dünyadaki en iyi, en kaliteli, en temiz üretimi ABD'nin yaptığını' savunan Trump "İşte Çin'in istediği de bu" vurgusuyla ekledi: "Çiftçiler, SİZİ SEVİYORUM!"

Farmers will be a a very BIG and FAST beneficiary of our deal with China. They intend to start purchasing agricultural product immediately. We make the finest and cleanest product in the World, and that is what China wants. Farmers, I LOVE YOU! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Aralık 2018

© REUTERS / Reinhard Krause 'NATO, Trump'tan nükleer anlaşmadan çıkmamasını istedi'

Trump, Çin Devlet Başkanı ile ilişkisine de açıklık getirdi:

"Başkan Şi ile benim çok güçlü ve kişisel bir ilişkimiz var. Ticaret ve ötesinde, iki büyük ülke arasında muazzam ve çok olumlu değişim getirebilecek sadece iki kişi var: O ve ben. Kuzey Kore konusunda bir çözüm Çin ve HERKES için muhteşem bir şeydir!"

President Xi and I have a very strong and personal relationship. He and I are the only two people that can bring about massive and very positive change, on trade and far beyond, between our two great Nations. A solution for North Korea is a great thing for China and ALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Aralık 2018

© AP Photo / John Locher, File Twitter yetmedi: Trump, ABD'deki tüm telefonlara SMS atabilecek

Trump, bir yandan körüklediği silahlanma yarışına diğer yandan karşı çıkıp ABD-Çin-Rusya arasında görüşmeler yürütülmesini önerdi:

"Eminim gelecekte bir vakit Başkan Şi ile ben, Rusya Devlet Başkanı Putin'le de birlikte, büyük ve kontrol edilemez silahlanma yarışına dönüşmüş şeyi manalı şekilde nasıl durdururuz diye görüşmeye başlayacağız. ABD bu yıl 716 milyar dolar harcadı. Delilik!"

I am certain that, at some time in the future, President Xi and I, together with President Putin of Russia, will start talking about a meaningful halt to what has become a major and uncontrollable Arms Race. The U.S. spent 716 Billion Dollars this year. Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Aralık 2018

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