Trump, '90 gün içerisinde ticaret anlaşmasına varılacağı' konusunda Çin ile hemfikir

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den yapılan ve ABD ile 90 gün içerisinde ticaret anlaşmasına varılacağına ilişkin açıklamaya katıldığını söyledi.

Trum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Çin'den açıklama: 'Tarafların heyetleri düzgün bir iletişim halinde birlikte iyi bir işbirliği içerisindeler. 90 gün içerisinde bir anlaşmaya varılacağına dair inancımız tam'. Katılıyorum!"

Statement from China: “The teams of both sides are now having smooth communications and good cooperation with each other. We are full of confidence that an agreement can be reached within the next 90 days.” I agree! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2018

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