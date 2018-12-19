ABD Dışişleri: Türkiye'ye Patriot satışı için 3.5 milyar dolarlık anlaşmaya onay verildi

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Politik-Askeri İşler Bürosu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 3.5 milyar dolar değerinde Patriot Sistemi ve ilgili destek ve ekipmanların Yabancı Askeri Satışı'na (FMS) onay verdi" ifadeleri yer aldı.
.@StateDept authorizes a proposed Foreign Military Sale (FMS) to #Turkey for Patriot Missile System & Related Support and Equipment worth $3.5 billion@StateDeptPM @EURPressOffice @USAandEurope @USNATO #FMSupdate-https://t.co/0KnODkK916— Political-Military Affairs, US Dept of State (@StateDeptPM) December 19, 2018
Geçen yıl, Rusya ve Türkiye arasında Ankara'ya S-400 hava savunma sistemlerinin temini için anlaşma imzalanmıştı. Söz konusu anlaşma ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde gerginliklere neden olurken, ABD S-400'lerin NATO sistemleri ile uyumlu olmadığı gerekçesini öne sürerek, Türkiye'ye yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.
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