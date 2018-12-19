ABD Dışişleri: Türkiye'ye Patriot satışı için 3.5 milyar dolarlık anlaşmaya onay verildi

ABD Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Türkiye'ye Patriot Füze Sistemleri ve ilgili ekipmanlarının satışı için 3.5 milyar dolarlık anlaşmaya onay verildiği beilrtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Politik-Askeri İşler Bürosu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 3.5 milyar dolar değerinde Patriot Sistemi ve ilgili destek ve ekipmanların Yabancı Askeri Satışı'na (FMS) onay verdi" ifadeleri yer aldı.

​Geçen yıl, Rusya ve Türkiye arasında Ankara'ya S-400 hava savunma sistemlerinin temini için anlaşma imzalanmıştı. Söz konusu anlaşma ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde gerginliklere neden olurken, ABD S-400'lerin NATO sistemleri ile uyumlu olmadığı gerekçesini öne sürerek, Türkiye'ye yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.