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    S-400- Hmeymim

    ABD Dışişleri’nden kaynak: Türkiye’ye S-400 yüzünden yaptırım getirebileceğimizi hatırlattık

    © AFP 2018 / Paul GYPTEAU
    ABD
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    ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Rus basınına konuşan bir sözcü, ABD’nin uzun zamandır Türkiye’ye Patriot füze sistemlerini satın almasını teklif ettiğini, Washington’ın Ankara’ya aynı zamanda Rus S-400 sistemlerini alması halinde yaptırım ve sevkiyatları durdurabileceğini hatırlattığını ifade etti.

    Kırım- S-400
    © Sputnik /
    'Türkiye, S-400 verilerini ABD'yle paylaşmaya ilgi duymuyor'
    ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Türkiye'ye Patriot sistemlerinin satılmasını onaylanmasının S-400'leri engelleme girişimi olup olmadığı sorusunu yanıtladı.

    Kaynak "ABD uzun zamandır Türkiye'ye füze ve hava savunma alanında çalışmak istediğini belirtiyor, bir yıldan fazla bir süredir de başka şeylerin yanı sıra Patriot sistemlerini alma ihtimalini göz önünde bulundurmalarını teklif ediyor" dedi.

    Kaynak, açıklamalarına şöyle devam etti: "ABD ayrıca Türkiye'ye Rus S-400 sistemlerini alma planlarıyla ilgili ciddi endişelerimizi de iletti. Türkiye'yi S-400 satın alması halinde F-35 programında yer almasının yeniden değerlendirilmesiyle sonuçlanacağı, gelecekte ABD yapımı silahların sevkiyatı için risk oluşturacağı ve CAATSA yasası kapsamında yaptırımlara maruz kalabileceği konusunda uyardık."

    Kaynak, Ankara'ya CAATSA kapsamında S-400 anlaşmasına müdahil kişi ve kurumlara yaptırım getirebileceklerini belirttiklerini kaydetti.

    ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 3.5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay verildi.

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    Etiketler:
    savunma, füze, F-35, Patriot, S-400, CAATSA, ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara, Rusya, Türkiye, ABD
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