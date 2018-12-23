'Trump, Fed Başkanı Powell'i kovmayı düşünüyor'

© REUTERS / Chris Wattie Fed, Trump'a rağmen faiz artırımına gitti

Konuyla ilgili 4 kişiden alınan bilgiye göre; Başkan Donald Trump Fed başkanı Jerome Powell'i aralarındaki gerilimin bu haftaki faiz artışı ve Borsada görülen zararlar üzerine artması nedeniyle görevden almayı müzakere ediyor.

Trump'a yakın danışmanlarından bazıları bu iddiayı olası görmediklerini ve Trump'ın son sinir nöbetinin tatille birlikte geçeceğini umduklarını ifade ettiler. Trump'ın diğer danışmanları ise Powell'i kovmanın çok yanlış bir hamle olacağı konusunda Trump'ı uyardılar.

Habere göre bazı kaynaklar ise birkaç gündür Trump'ın özel toplantılarda Powell'i kovmaktan bahsettiğini ifade ettiler.

Fed başkanın olası bir şekilde görevden alınmasının piyasaları ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusundaki yatırımcıların güvenini olumsuz etkileyeceği düşünülüyor.