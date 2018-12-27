Trump'tan Çin'e yeni yılda yeni yasak geliyor: Huawei ve ZTE'ye 'ulusal güvenlik' kısıtlaması

ABD Başkanı Donald Trump tarafından hazırlandığı öğrenilen bir başkanlık kararnamesiyle birlikte, Amerikan şirketlerinin bazı donanımlarının Çin'in Huawei ve ZTE'den tedarikinin ulusal güvenlik gerekçesiyle kısıtlanması gündemde.

© AFP 2018 / Nicholas KAMM ABD, Çin hükümetine çalıştıklarını öne sürdüğü 2 hacker hakkında suç duyurusunda bulundu

Çinli telekomünikasyon şirketlerine yönelik kısıtlamaya dair kararnamanin Ocak ayında yayınlanması bekleniyor.

Reuters tarafından Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılarak aktarılan habere göre düzenleme, ABD Ticaret Bakanlığı'nı 'ulusal güvenlik riski oluşturan' firmaların ürünlerinin alımını doğrudan engellemek konusunda yetkili kılıyor.

'ABD PAZARINDA YAYILMASININ ÖNÜNE GEÇİLECEK'

Söz konusu kararname üzerinde 8 aydan fazla bir süredir çalışıldığı ve kararnamenin uygulanması halinde Çinli firmaların ABD pazarında yayılmasının önüne geçileceği bekleniyor.

ABD, iki firmanın Çin hükümetinin emrinde çalıştığını ve ekipmanlarının ABD üzerinde 'casusluk faaliyetleri' için kullanıldığını iddia ediyor.

DEVLET KURUMLARINDA KULLANIMI YASAKLANMIŞTI

Daha önce, Trump'ın Ağustos ayında imzaladığı Güvenlik Yetkilendirme Yasası kapsamında Huawei ve ZTE marka ürünlerin ABD askerleri ve hükümet yetkilileri tarafından satın alınmasına yasak getirilmişti.

'SUÇ İŞLEDİLER'

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying ise, söz konusu kısıtlama hakkında 'resmiyete dökülmeden' bir yorum yapamayacağını bilfirdi ve "Güvenlik sorunları söz konusu olduğunda gerçeklerin kendileri için konuşmasına izin vermek en iyisidir. Bazı ülkeler, hiçbir kanıt olmadan ve ulusal güvenlikten faydalanarak, teknoloji alışverişi faaliyetlerini yasaklamak için taktiksel olarak suç işlediler" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Huawei ile ZTE tarafından da iddialara ilişkin herhangi bir yorum yapılmadı. İki şirket de ABD'nin söz konusu iddialarını reddetmişti.