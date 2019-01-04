'Medya Trump'ın hapishanesi oldu' diyen Amerikalı gazeteci Arkin istifa etti

Amerikan medyasının, başkan olduğu günden bu yana ülkenin önemli basın organlarıyla yıldızı barışmayan ve adeta Amerikan basınına savaş açan ABD Başkanı Donald Trump'ın 'hapishanesine' dönüştüğünü belirten William Arkin, meslektaşlarına ve Amerikan medyasına yönelik olarak kaleme aldığı bir mektupla istifasını duyurdu.

© REUTERS / Kevin Lamarque Basın toplantısındaki soru üzerine gazeteciden mikrofonu bırakmasını isteyen Trump: Sen berbat bir insansın

Amerikan NBC televizyon kanalının deneyimli gazetecisi ve haber yorumcusu William Arkin ABD'deki devam eden savaş ortamı ve ‘faşist' bir şekilde ilerleyen ülke güvenliğinden rahatsız olduğunu ifade ederek istifasını sundu.'

'TRUMP SİRKİ'

ABD'nin durumunu ‘Trump Sirki' olarak nitelendiren deneyimli yorumcu kaleme aldığı veda mektubunda televizyon haberciliğinin durumundan rahatsızlığını dile getirdi.

Arkin, 30 yıldır NBC haber kanalında, muhabir, yorumculuk, askeri analist ve danışmanlık görevlerinde bulunmuştu.

Çalışma arkadaşlarına gönderdiği veda yazısında Arkin, Amerikan basınının ABD'nin askeri sorumluluklarını yeteri kadar sert bir dille haber yapmadıklarını eleştirisinde bulundu.

Eleştirilerinin tüm NBC haber servisi için de geçerli olduğu vurgusu yapan Amerikalı gazeteci, NBC'nin daha fazla savaş ve çatışmaya davetiye çıkaran politikaların lehine çalıştığı karşısında dehşete düştüğünü ifade etti.

© AFP 2018 / Joseph PREZIOSO ABD'de yaklaşık 350 gazete Trump'a karşı birleşti: Halk düşmanı değiliz

'ULUSAL GÜVENLİĞİN BAŞINDAKİLERİN BAŞARISIZLIKLARINI HABERLEŞTİRMEMEMİZİ MORAL BOZUCU BULUYORUM'

"Generallerin ve ulusal güvenliğin başındakilerin başarısızlıklarını haberleştirmememizi moral bozucu buluyorum. Ortadoğu'da ve şimdi de Afrika'da olan beceriksizliklerin özellikle görmezden gelinerek haberleştirilmemesini şok edici buluyorum" diyen Arkin, veda mektubunda NBC'ye yönelttiği eleştirilerin birçoğunun yalnıza bu kurum için değil diğer basın kuruluşlarını için de geçerliği olduğunun altını çiziyor.

Arkin'in veda mektubunu izniyle paylaşan CNN televizyonu gazetecinin belirli tarihlerde birkaç kez çalıştığı kurumdan ayrıldığını ancak geri döndüğünü aktardı.