'Medya Trump'ın hapishanesi oldu' diyen Amerikalı gazeteci Arkin istifa etti

'TRUMP SİRKİ'
ABD'nin durumunu ‘Trump Sirki' olarak nitelendiren deneyimli yorumcu kaleme aldığı veda mektubunda televizyon haberciliğinin durumundan rahatsızlığını dile getirdi.
Arkin, 30 yıldır NBC haber kanalında, muhabir, yorumculuk, askeri analist ve danışmanlık görevlerinde bulunmuştu.
Çalışma arkadaşlarına gönderdiği veda yazısında Arkin, Amerikan basınının ABD'nin askeri sorumluluklarını yeteri kadar sert bir dille haber yapmadıklarını eleştirisinde bulundu.
Eleştirilerinin tüm NBC haber servisi için de geçerli olduğu vurgusu yapan Amerikalı gazeteci, NBC'nin daha fazla savaş ve çatışmaya davetiye çıkaran politikaların lehine çalıştığı karşısında dehşete düştüğünü ifade etti.
'ULUSAL GÜVENLİĞİN BAŞINDAKİLERİN BAŞARISIZLIKLARINI HABERLEŞTİRMEMEMİZİ MORAL BOZUCU BULUYORUM'
"Generallerin ve ulusal güvenliğin başındakilerin başarısızlıklarını haberleştirmememizi moral bozucu buluyorum. Ortadoğu'da ve şimdi de Afrika'da olan beceriksizliklerin özellikle görmezden gelinerek haberleştirilmemesini şok edici buluyorum" diyen Arkin, veda mektubunda NBC'ye yönelttiği eleştirilerin birçoğunun yalnıza bu kurum için değil diğer basın kuruluşlarını için de geçerliği olduğunun altını çiziyor.
Arkin'in veda mektubunu izniyle paylaşan CNN televizyonu gazetecinin belirli tarihlerde birkaç kez çalıştığı kurumdan ayrıldığını ancak geri döndüğünü aktardı.
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