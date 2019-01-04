Trump, Demokratları ülkede olağanüstü hal ilan etmekle tehdit etti

ABD hükümeti, Kongre'deki Demokratların Meksika sınırında duvar örülmesini de öngören ‘sınır güvenliği' bütçesini kabul etmeyi reddettiği için 22 Aralık'tan bu yana kısmen 'çalışıyor'.

New York Senatörü Demokrat Chuck Schumer'in 'Başkan hükümetin aylarca hatta yıllarca kapalı kalabileceğini söyledi' açıklaması hatırlatılan Trump, "Evet bunu söyledim. O kadar uzun kalacağını zannetmiyorum ama buna hazırım ve üst ve alt meclislerdeki Cumhuriyetçiler adına konuşabileceğimi düşünüyorum. Bunun birkaç günden uzun sürmeyeceğini, (federal kurumları) en yakın zamanda çalışmalarını yeniden başlatacağını umut ediyorum" dedi.

Trump, bütçe krizinin önümüzdeki haftanın başlarında çözüme kavuşabileceği umudunu dile getirdi.