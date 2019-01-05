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08:23 06 Ocak 2019
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    Orta Amerikalı göçmen kervanından 800-1000 kişilik bir grup, Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana'ya ulaştı. Göçmenler, kentte ABD ile sınırı belirleyen duvarı adeta kuşatmaya aldı.

    'Göçmenlik konusu ABD'de ilk beş sorundan biri'

    © REUTERS / Jorge Duenes
    ABD
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    ABD'de yapılan bir ankette, hükümetin bu sene için ele alması istenen en önemli sorunlardan birinin göçmenlik olduğu belirtildi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Leah Millis
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    Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından 13-16 Aralık 2018'de gerçekleştirilen ankette, ülkenin karşı karşıya bulunduğu en önemli beş sorun soruldu.

    Ankete katılan bin 67 yetişkinden yüzde 49'u, hükümetin 2019'da ele almasını umdukları ilk beş sorundan biri olarak göçmenlik konusu olduğuna işaret etti. Aynı sorunu bir önceki yıl dile getirenlerin yüzde 27'de kaldığı vurgulandı.

    Söz konusu ankette, partilerin tabanlarının en önemli sorunlarla ilgili tercihlerine de yer verildi. Buna göre, Cumhuriyetçi Parti içinde geçen yıl ülkenin göçmenlik sorunu yaşadığını düşünenler geçen sene yüzde 42 iken bu yıl yüzde 65'e çıktı. Demokratlar arasında da 10 yıl önce göçmenliği sorun olarak görenler sadece yüzde 2 iken bu yıl yüzde 37'ye yükseldiğine dikkat çekildi.

    10 KİŞİDEN 6'SI ÜLKENİN GİDİŞATINDAN MEMNUN DEĞİL

    Anketin, Meksika sınırına yapılması istenen duvar için bütçe anlaşmazlığından dolayı hükümetin kısmen kapanmasından kısa bir süre önce gerçekleştirildiği aktarıldı.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Jonathan Ernst
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    Göçmenliğin en önemli sorunlardan biri olduğunu belirtenlerin 3'te 2'sinin ise hükümetin bu sorunu çözeceği konusunda az bir güveni olduğu ifade edildi.

    Ankette, yüzde 62 ile işsizlik, vergiler ve ticaret dahil ekonomik endişeler sorun olarak en üst sırada yer aldı. Sağlık hizmetleri de yüzde 49 ile ilk beş sorun arasında görülen diğer bir alan oldu.

    İklim ve çevre konusundaki endişelerin de geçen yıl ülkede görülen orman yangınları ve kasırgalardan sonra Amerikalıların yüzde 25'i tarafından ilk beş sorun içine dahil edildiği açıklandı.

    Cumhuriyetçilerin ülkenin durumu konusunda Demokratlara göre daha iyimser olduğu not edildi.

    Ayrıca ankete göre genel olarak her 10 kişiden 6 katılımcının ülkenin gidişatı konusunda memnun olmadığı bilgisine yer verildi.

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    Etiketler:
    Göçmen, Cumhuriyetçi Parti, Donald Trump, ABD
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