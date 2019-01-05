Kaliforniya’da bovling salonunda silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

Yerel KABC televizyonunun aktardığına göre ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, Torrance kentindeki bir bovling salonunda silahlı saldırı düzenlendi, saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişiyse yaralandı.
Torrance Polis Departmanından televizyona verilen bilgiye göre, Gable House Bowl isimli salonda düzenlenen silahlı saldırı sonrası bölge sakinlerine mekandan uzak durmaları çağrısında bulundu.
Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.— Torrance Police (@TorrancePD) January 5, 2019
Haberde, yaralıların arasından 2 kişinin hastaneye sevk edildiği, diğer 2 kişininse tıbbi yardım almayı reddettiği bilgisine yer verildi.
Polis şüphelileri aramaya devam ediyor.
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