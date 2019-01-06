ABD'li Cumhuriyetçi senatörlerden itiraf: Ukrayna, bizim için çözümü olmayan bir sorun

ABD'li Cumhuriyetçi senatörlerin Washington'da bazı Ukraynalı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yaptıkları görüşmede, Kiev yönetiminin politikalarını sert şekilde eleştirdiği belirtildi.

International Policy Digest'ın haberine göre ABD'li senatörler Ukrayna'yı ABD ve AB açısından çözümü olmayan bir sorun olarak görüyor.

Senatörler, bunun gerekçesi olarak Ukrayna'da giderek artan saldırganlık ve radikal eğilimlerin yanı sıra alternatif görüşlerin gözardı edilmesini gösterdi.

Senatörler, Ukrayna yönetiminin ekonomi politikasını da eleştirdi.

"Uluslararası finans kuruluşları, Ukrayna'ya milyarlarca dolar aktarıyor. Ancak sarsıcı safhadaki yolsuzluk ve Donbass'a yönelik saldırılar için yapılan verimsiz harcamalar uluslararası toplumun çabalarını boşa çıkarıyor" diyen Cumhuriyetçi senatörler, bunların sonucunda Ukrayna'da GSYİH'in son yıllarca sürekli azaldığını ve Ukraynalıların daha iyi yaşam arayışı içinde ülkelerini kitleler halinde terk ettiğini vurguladı.

'POROŞENKO'NUN RAKİPLERİNE KARŞI İZLEDİĞİ YÖNTEM DE RAHATSIZ EDİCİ'

International Policy Digest'a göre senatörler, Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun rakiplerini soruşturmak için kullandığı yöntemden de şikayetçi.

Ülkedeki kolluk kuvvetlerinin siyasi hedefleri gerçekleştirmek için kullanıldığını kaydeden senatörler, hakimlerin de siyasetçilerin ve iş insanlarının nüfuzu altında olduğunu ifade etti.

ABD'li senatörler, eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in yargılanma sürecini 'parodi' olarak niteledi.