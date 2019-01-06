ABD'li Cumhuriyetçi senatörlerden itiraf: Ukrayna, bizim için çözümü olmayan bir sorun

International Policy Digest'ın haberine göre ABD'li senatörler Ukrayna'yı ABD ve AB açısından çözümü olmayan bir sorun olarak görüyor.
Senatörler, Ukrayna yönetiminin ekonomi politikasını da eleştirdi.
"Uluslararası finans kuruluşları, Ukrayna'ya milyarlarca dolar aktarıyor. Ancak sarsıcı safhadaki yolsuzluk ve Donbass'a yönelik saldırılar için yapılan verimsiz harcamalar uluslararası toplumun çabalarını boşa çıkarıyor" diyen Cumhuriyetçi senatörler, bunların sonucunda Ukrayna'da GSYİH'in son yıllarca sürekli azaldığını ve Ukraynalıların daha iyi yaşam arayışı içinde ülkelerini kitleler halinde terk ettiğini vurguladı.
'POROŞENKO'NUN RAKİPLERİNE KARŞI İZLEDİĞİ YÖNTEM DE RAHATSIZ EDİCİ'
Ülkedeki kolluk kuvvetlerinin siyasi hedefleri gerçekleştirmek için kullanıldığını kaydeden senatörler, hakimlerin de siyasetçilerin ve iş insanlarının nüfuzu altında olduğunu ifade etti.
ABD'li senatörler, eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in yargılanma sürecini 'parodi' olarak niteledi.
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